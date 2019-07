Toño Abad: "Vamos a poner los puntos sobre las íes"

La manifestación del orgullo que se celebra este sábado por la tarde en Alicante, se ha convertido en toda una declaración de intenciones que si bien, siempre han estado ahí, se oirá este año más alto que nunca ante el posicionamiento inexistente Ciudadanos y PP contra la extrema derecha que ha irrumpido en el panorama político tras las últimas elecciones.

Desde Diversitat, la organizadora, siguen pidiéndole a Ciudadanos que se abstenga de participar en una marcha reivindicativa y a los asistentes, que disfruten de la tarde evitando que la formación naranja "sea la protagonista" de la última gran marcha federada de la celebración por el Día del Orgullo.

Porque esta edición los protagonistas son los mayores, aquellas personas a las que se reivindica desde el colectivo y que en épocas anteriores lucharon contra políticas que "muchos pretenden hacer volver ahora, y eso es intolerabl", insiste el presidente de Diversitat, Toño Abad. "Determinadas posiciones políticas que usan los derechos conseguidos como moneda de cambio política y en gobiernos autonómicos y municipales dañan la causa LGTBI", mantiene.

La manifestación está convocada tambiém contra los pactos a los que llega Ciudadanos y PP con partidos como Vox. Por eso, este año, confían en que su reivindicación consiga aglutinar a 25.000 participantes llegados desde todos los puntos de la provicia, y porque, según reivindica Abad, "es el momento de poner los puntos sobre las íes", y así se va a reflejar en el manifiesto final.

No entiende que desde Ciudadanos no sean capaces de posicionarse "claramente" contra quien ataca, no sólo al colectivo LGTBI, sino también a los más "vulnerables como pueden ser las ser mujeres víctimas de violencia machista o inmigrante sin papeles".

Ante la tensión que se ha generado, los organizadores se han reunido esta semana con los responsables de la Policía Nacional, a petición de estos últimos que se han interesado sobre las medidas de seguridad, pero Abad ha recuerda que la manifestación es "festiva y pacífica" y que el único acto de "protesta visible va a ser una gran sentada a mitad de recorrido contra estas políticas". Radio Alicante ha tratado de ponerse en contacto con Mari Carmen Sánchez, sin éxito.