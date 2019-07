Zas asegura que la plantilla está ya "muy perfilada"

El presidente del Deportivo analizó este sábado la evolución del mercado de fichajes y de la pretemporada. Para el mandatario coruñés, el trabajo de Anquela le confirma que es el entrenador que buscaba para liderar el proyecto. Entiende además Zas que la plantilla que tiene a sus órdenes es ya un bloque "muy perfilado" aunque intentarán hasta el último día mejorar el equipo.

"No podemos hacer ninguna estimación porque quedan 45 días para el cierre del mercado", explica Zas, que añade que el problema está en cumplir con el límite salarial que marca la Liga. "Tenemos fichas elevadas y no nos podemos plantear entradas que no nos podemos permitir. Puede haber sorpresas sobre gente que va a salir", añade.

El presidente blanquiazul asegura que el club sólo puede afrontar llegadas a coste cero en este momento. "Pagar traspasos ahora sería arriesgar demasiado la economía del club".

Por último, Paco Zas aventuró un final de mercado con mucho movimiento para el que el Dépor debe estar preparado. "El mercado no está todavía en ebullición, eso pasa los últimos quince días y hay que llegar a esos días con tranquilidad"