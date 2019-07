El Valencia se estrena con derrota

El Valencia cayó en su primer partido amistoso de la pretemporada en un partido que tuvo dos partes muy diferenciadas. En la primera fue mejor el Mónaco y consiguió adelantarse en el marcador, y en la segunda fue mucho mejor el Valencia, pero no supo aprovechar ninguna de las varias ocasiones de que dispuso.

Marcelino mezcló en su primer once del curso 19-20 a jugadores con el cártel de teóricos titulares como Garay o Guedes; con otros con roles también importantes pero sin esa vitola como Coquelin, Gameiro, Diakhaby o Jaume; con otros a los que quiere ver durante estos partidos para decidir sobre ellos como Salva Ruiz o Manu Vallejo; y con varios canteranos que en principio no estarán en la plantilla como Kangin Lee, Pascu o Koba Koindredi. Algo lógico a estas alturas de verano.

Ese equipo con el que el Valencia jugó la primera parte (a excepción de Jaume, porque jugaron 30 minutos cada uno de los tres porteros: Jaume, Cristian y Cillessen) no estuvo bien. Tampoco es sorprendente ni preocupante siendo el primer partido de la pretemporada. Pero el bagaje fue muy pobre. El Mónaco fue muy superior, tuvo casi todas las ocasiones y también el gol.

Un error garrafal del joven Koba sacando el balón desde atrás (antes Jaume había tenido uno parecido) propició primero un paradón de Cristian y luego el gol de los franceses en la continuación de la jugada. El pobre balance ofensivo del Valencia en esa primera parte fue una rápida combinación entre los dos delanteros, Vallejo y Gameiro, que el galo no fue capaz de culminar en gol.

En la segunda parte, con la salvedad del portero, Marcelino cambió a todo el equipo. Salieron en defensa con Piccini, Javi Jiménez, Gabriel y Gayà; Kondogbia y Parejo en el medio; Jason y Fran Villalba en las bandas; y Rodrigo y Sobrino arriba. Estos, además de Cillessen en la última media hora, y Wass y Maxi Gómez que entraron en el minuto 68 por Parejo y Rodrigo, fueron los jugadores que participaron en un partido en el que no tuvieron minutos Cheryshev, que todavía está de convalecencia, Racic y Medrán, que no cuentan para nada. Vamos, que de las caras nuevas pudimos ver a Cillessen, Salva Ruiz, Manu Vallejo y Jason, pero todavía no a Maxi Gómez.

En la segunda parte el Valencia fue mejor. En la primera el doble pivote Coquelin y Koba no tenía fútbol y en la segunda Kondogbia y Parejo, evidentemente, tienen mucho más. Así pues tuvieron llegadas más o menos claras Piccini, Sobrino, Parejo y Rodrigo en los primeros diez minutos; dos faltas mal ejecutadas desde la frontal por Parejo y Rodrigo en los siguientes cinco minutos. Más tarde otra de Rodrigo tras gran jugada de Gayà por la izquierda. Una más de Gayà, otra que no llegó Sobrino a pase de Maxi.

Y hasta ahí. Los últimos quince minutos ya no fueron tan buenos. Tan sólo un buen avance de Piccini al que se le nubló el panorama al final. Fase de rodaje, buenos detalles de Fran Villalba, nada de trabajo para Jasper Cillessen y falta de ritmo en las pocas apariciones de Maxi Gómez.