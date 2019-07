Despoblación: los expertos piden "otra ordenación del territorio"

La palabra de la semana es "despoblación". El ejecutivo autonómico se refuerza con delegados en cada provincia pendientes de este nuevo negociado. El presidente regional firma un pacto con los agentes sociales en el que es una de las mayores preocupaciones. La formación Ciudadanos quiere un pacto regional y el PP anuncia que presentará una ley en las Cortes de Castilla-La Mancha. Un problema de muchas aristas que necesita de la implicación de todo el Estado. ¿Qué dicen los expertos?

Por Guadalajara ha pasado esta semana la catedrática de Geografia Humana en la Universidad Completense Mercedes Molina Ibáñez. Propone soluciones y urge a la comunidad autónoma a gestionar mejor la ordenación del territorio así como al Estado, denunciando que prácticamente ha desaparecido el Fondo de Compensación Interterritorial que beneficia a las zonas más desfavorecidas.

Hay que señalar -dice- los "territorios problema" que existen también en Francia, Italia, el norte del Reino Unido... y recuerda una reforma del FEDER ya aprobada, que permite que agrupaciones de ayuntamientos puedan solicitar directamente fondos económicos.

Cita que son graves ya hoy, las consecuencias de lo que hay que denominar "crisis territorial" "porque no se han corregido los estrangulamientos mediante políticas públicas".

Según Molina, que intervenía en una jornada para analizar las causas y consecuencias de la despoblación organizada por CCOO, la constitución otorga a las autonomías la ordenación del territorio y "no se ha llevado a cabo bien". Las estrategias desarrolladas deben encaminarse no solo al crecimiento del empleo "a veces con un salario mínimo interprofesional", que no determinan un desarrollo rural adecuado, concentrando la población en las ciudades.