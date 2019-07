Samuel Alonso "suplica" responsabilidad a los que se acercan al Pontón

El alcalde del Real Sitio, Samuel Alonso, ha "suplicado" hoy a los ciudadanos que visiian el Pontón que tengan "responsabilidad" y no se bañen en el pantano, donde este pasado sábado falleció un joven de quince años.

Alonso ha reconocido en los micrófonos de Radio Segovia sentir impotencia "porque no tenemos la potestad, no tenemos los medios y no tenemos la competencia y lo único que podemos hacer es lo que hacemos. Los vecinos de La Granja y Valsaín saben perfectamente que no se pueden bañar, y el que lo hace lo hace bajo su responsabilidad", ha dicho."Nuestra obligación es concienciar a nuestros vecinos de que no deben bañarse, pero son cientos de personas las que se acercan al pontón cada día en verano y el Ayuntamiento no tiene ni la competencia ni la facultad para poder estar en las entradas a las zonas del pantano advirtiéndoles para que no se bañen", ha explicado.

A pesar de la presencia de carteles que anuncian la prohibición del baño, y la campaña puesta en marcha por la Junta de Castilla y León para concienciar de la peligrosidad de su peligrosidad, el Ayuntamiento en la persona de su alcalde, ha apuntado la necesidad de aumentar las medidas de seguridad y se ha puesto a disposición de las administraciones competentes para trabajar de manera efectiva en el tema con el propósito de impedir más muertes en el Pontón.