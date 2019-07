Vanesa Salinas hace realidad sus sueños en el Almería

Tiene 19 años y un currículum impresionante. Vanesa Salinas, hija del mítico ‘Pirri’, puede contar muchas experiencias tanto de la vida como del deporte, y es que ha llegado a marcharse a Barcelona, siendo muy joven, para labrarse un futuro. Es central, y después de conseguir el ascenso a Primera Nacional con el Almería Femenino, reconoce no tener techo. Vanesa atendió a LA VOZ y Cadena SER para hacer un repaso de su trayectoria, en la que no faltan Campeonatos de Andalucía ni de España. Siendo muy pequeña, se iba con su padre a pegar balonazos con niños por los campos de la provincia, y es que el fútbol siempre fue su pasión: “Desde los cuatro años jugando. Mi padre dice que llevaba un balón debajo del brazo. He hecho otros deportes, como baloncesto, natación... aunque mi vida es el fútbol”.

Fútbol con niños

Vanesa está viviendo el ‘boom’ del balompié femenino, pero recuerda sus primeros pasos, cuando sonaba extraño que una mujer jugara a este deporte. Puede que en esos años tan difíciles se diera cuenta de que el deporte va más allá de marcar o evitar goles: “Solo había dos niñas con equipos masculinos: Laura Fernández (El Ejido), y yo (Oriente). Me trataban genial, aunque cuando salíamos a jugar fuera a veces me encontraba algún padre o niños que me decían que me fuera a fregar, que para mí eran las muñecas...”. No guarda rencor a nadie, y aquellos malos momentos en los campos de Almería son historia: “Muchos padres deberían pensar que a su hija también le podría haber gustado el fútbol, pero lo que sucedió lo superé fácilmente”.

Primeras medallas

Faltarían páginas para describir el palmarés de Vanesa Salinas a nivel local y andaluz. En 2010 tocó el cielo futbolístico, siendo campeona de España con Andalucía. “Ir a la Selección Masculina siendo la única niña en el equipo fue increíble. He ganado muchos Campeonatos de Andalucía y Almería con el Oriente, pero aquel título fue impresionante”, dice.

También recuerda los entrenadores que marcaron su trayectoria deportiva: “Antonio Casado, que me llevó desde pequeña, y José Antonio Leal. Ya en la Selección, Pinelo, en la Andaluza, y Pirpi”.

Almería Femenino

Vanesa y Aroa, que actualmente está estudiando en Estados Unidos, decidieron dar un paso al frente y lanzar una recogida de firmas en redes sociales para que el Almería sacara un equipo de chicas. Las protagonistas se sorprendieron de la repercusión y gracias a ello, el club presidido por Alfonso García fundó el primer equipo femenino de la historia: “Tuvimos dos conversaciones. La primera fue, ¿cómo que no tiene el Almería un equipo femenino a alto nivel?, y la otra, ¿qué podemos hacer para conseguirlo?. Pues decidimos recoger firmas a través de las redes sociales y gracias a Lorena, Soriano y la Fundación, se hizo realidad”.

Vuelta a casa

Vanesa jugaba en la Damm (Barcelona), y la única posibilidad de regresar a casa era el nacimiento del Almería Femenino: “Viendo que el fútbol femenino en Almería no crecía, decidí dar el salto y probar en Barcelona, con Espanyol, Barça y el CF Damm. Me quedé en el último por cómo me trataron nada más llegar. Eran una gran familia”. Y reconoce que, “si no se llega a fundar el Almería, yo ahora mismo seguiría compitiendo en Barcelona”.

Éxito global

La vuelta a casa no pudo ser más fructífera para la central rojiblanca. Lo que empezó como un proyecto de crecimiento, ha roto todas las barreras y este año competirán en la tercera categoría nacional femenina: “Ninguna de las jugadoras pensábamos que ascenderíamos con la camiseta del Almería. Para todas ha sido indescriptible, impensable. Queremos mucho más”.

Mención especial merece el entrenador, Carlos Hinojo. Muy querido por el vestuario y artífice del exitoso campeonato rojiblanco, el míster se ganó el respeto de todas: “He aprendido muchísimas cosas de Carlos Hinojo. Ha trabajado en la sombra, porque entrenar un grupo de mujeres y niñas no es fácil y ha sabido unir el vestuario”. El Almería Femenino 2019-2020 está en marcha. Se está trabajando en fichajes y renovaciones.

Un ejemplo

Cabe destacar que Vanesa Salinas no renunció a su sueño de ser futbolista a pesar de las dificultades de los primeros años. Deja un mensaje tanto para chicos como para chicas de lo que debe significar el deporte: “Estoy 100% dedicada a mi carrera y los estudios. Ya habrá tiempo para los amigos, porque ahora hay que cuidar cualquier detalle de entrenamientos, alimentación, horas de sueño... Todo es importante”.

Ve muchos partidos a lo largo del año y tiene sus ídolos: “Me fijaba en Puyol, y con los años me di cuenta de que Mapi León es una de las mejores centrales del mundo”. Vanesa, una jugadora que no renunció a su sueño y que volvió a casa gracias al Almería.