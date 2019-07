IU se rebela contra el bando de los gatos

IU se declara en rebeldía contra el bando municipal que ha emitido la Alcaldía para advertir a quienes proporcionan comida a los gatos callejeros que se enfrentan a la posibilidad de una multa que oscila entre 200 y 750 euros. El portavoz de esta formación política considera que si el Ayuntamiento no quiere hacer campañas de captura esterilización y suelta, como lleva proponiendo esta formación política en los últimos 4 años, una opción es autorizar a que actúe el voluntariado existe en el municipio, que, al mismo tiempo que les alimenta, ayuda a controlar estas colonias de gatos callejeros con su propio dinero. El portavoz municipal de IU entiende que si lo que se pretende es que no haya ratas y cucarachas como afirma el bando, estas colonias contribuyen a ello. “Creemos en la importancia de este voluntariado que ayuda a controlar estas colonias de gatos callejeros con su propio dinero y a que no haya ratas y cucarachas como afirma este bando, porque si hay colonias de gatos no hay, evidentemente, ratas, argumenta Jonathan Gete.

Una representante de uno de estos grupos de voluntarios asegura que, con sus propios medios bastante limitados, están propiciando la gestión de colonias felinas capturando a los gatos adultos, esterilizándoles, dándoles la asistencia necesita veterinaria que necesitan, desparasitándoles interna y externamente y devolviéndolos a colonia. Se llama Sara y habla de la figura del ‘alimentador autorizado’, cuya eficacia dice que se ha demostrado en otros municipios para regular esta cuestión de una forma conciliadora. “Hay que tener en cuenta que se puede se puede alimentar a las colonias de una forma salubre y de forma higiénica y con respeto se puede compatibilizar la convivencia con los vecinos y el cuidado de los gatos; sólo hay que encontrar la manera de hacerlo y precisamente la figura del alimentador autorizado que existe en muchísimos municipio es el punto intermedio entre lo que pueden tener los vecinos y lo que necesitan los gatos; se trata de alimentarles de la forma adecuada y en la cantidad correcta y dejar la zona limpia”, explica esta voluntaria.

Estos testimonios están recogidos en un vídeo que IU ha publicado en sus redes sociales, en la que apelando a una frase de Gandhi, que dice que cuando la ley es injusta lo correcto es desobedecer, deposita comida en uno de los lugares donde habita una de estas colonias de gatos callejeros.