El FIB cierra su 25 aniversario perdiendo público pero con "nuevas metas"

El Festival Internacional de Benicàssim ha cerrado esta noche la edición de la celebración de su 25 aniversario perdiendo una media de 12.000 espectadores por día, aunque el director del festival, Melvin Benn ha mostrado su entusiasmo por "ser parte de una celebración tan importante que también supone un deseo de superación y renovación hacia nuevas metas".



El domingo ha sido una jornada de cierre en la que Alex Kapranos, al frente de Franz Ferdinand, ha arengado al público hasta el éxtasis y Vetusta Morla ha interpretado "Un día en el Mundo" y ha augurado un FIB "vivito y coleando muchos años más".



Así lo ha asegurado Pucho -vocalista de Vetusta Morla- sobre el escenario principal Las Palmas, tras explicar que visitó el FIB por primera vez hace 22 años, cuando aún quedaban muchos para que se editara "Un día en el Mundo" (2008), y tras asegurar que "hay que volver al pasado para mirar al futuro".



Pucho ha afirmado que el FIB tras 25 años "sigue vivo y coleando y queremos que lo esté muchos años más", dando así un espaldarazo a la cita musical que no ha vivido su mejor momento en la presente edición.



Un aniversario ante el que buena parte del público asiduo ha mostrado su preocupación ante la presente edición, no solo por el nivel musical del cartel, sino por la menor presencia de público.



La organización ha emitido un comunicado en el que se recoge esa bajada de público, y se pasa de los 160.000 de 2018, con una media de 40.000 personas por día, a 114.000 espectadores repartidos en 18.000 el jueves; 31.000 el viernes; 37.000 el sábado y 28.000 el domingo.



Del mismo modo han señalado que el 60% del público procede de España y el 40% de Reino Unido e Irlanda en su mayoría, aunque la sensación es que siguen dominando los espectadores británicos en el recinto de conciertos de Benicàssim.



El FIB ha empleado además a más de 2.000 personas de manera directa e indirecta (628 contratadas directamente por Maraworld y 1450 por empresas colaboradoras) y ha contado con 650 periodistas acreditados.



El director del festival, Melvin Benn ha mostrado su entusiasmo por "ser parte de una celebración tan importante y que también supone un deseo de superación y renovación del Festival hacia nuevas metas".



Al margen de los datos, la jornada del domingo ha ofrecido alguno de los conciertos más especiales de la presente edición ya que además del concierto ideado a propósito de su actuación en el FIB de Vetusta Morla que ha resultado de una belleza remarcable y Franz Ferdinand ha facturado un directo enérgico y sin posibilidad de descanso para un público que no ha cesado de bailar y que ha concluido con un "This Fire" alargado hasta la extenuación con la colaboración de miles de fibers a los que hacía rato ya se había metido un Alex Kapranos sobrado de tablas en el bolsillo.



Además el día ha dado para que las chicas de Cariño se lo pasaran en grande con su frescura pop junto a un buen puñado de espectadores españoles, y para que Cupido haya facturado un gran concierto, con muchísimos fanes cantando todas sus canciones para dejar patente que los sonidos urbanos renovados y fusionados de los que hacen gala, están marcando tendencia.



La magnífica voz de George Ezra ha llenado cada rincón del escenario principal en un concierto con un final a lo grande con "Budapest" y "Shotgum" y el estadounidense Ezra Furman ha dado una lección de eclecticismo musical sin titubear ante ningún estilo musical ni registro vocal -y sin miedo a quedarse sin voz- y con esa peculiar forma de entender la música sin límites ni estereotipos.



Furman se ha cobrado la actuación más auténtica de la presente edición y ha adelantado varios temas del que será su nuevo trabajo "Twelve Nudes" que verá la luz a finales de agosto.

Seguir leyendo