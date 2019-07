"Pacheta es un entrenador exigente"

Ramón Folch, centrocampista del Elche, afirmó durante su presentación oficial que para el equipo ilicitano es importante comenzar a coger desde los amistosos de la pretemporada una dinámica ganadora con vistas al comienzo de la temporada.

"Es importante meternos en la cabeza en los primeros partidos ganar, ganar y ganar", dijo el centrocampista catalán, quien no tuvo dudas para aceptar la oferta del Elche tras los consejos que recibió de sus compañeros Edgar Badía y Jesús Olmo.

"Me hablaron maravillas del club, de la ciudad y de la afición. No me lo pensé", dijo el ex jugador del Oviedo, quien prometió "trabajo desde el primer día de entrenamientos" además de resaltar de Pacheta "su exigencia en el trabajo".

En cuanto a la operación salida, hay varios clubes interesados en hacerse con los servicios de Borja Martínez. Esta semana podría cerrarse su marcha, mientras que Jesús Olmo también está en el disparadero.