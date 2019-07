Críticas a Teresa López

La jornada del 22 de julio está marcada en la agenda de los diputados socialistas para decidir quién ejercerá de portavoz cuando Teresa López tenga que dejar el cargo.

Esto ocurrirá en cuanto se forme el senado y ella ocupe el sillón de senadora autonómica a propuesta del partido. Una decisión que sigue abriendo heridas en el Partido Socialista, por ejemplo, este fin de semana hemos podido ver una entrevista en el Diario de Valladolid a Pedro Herrero, concejal de hacienda, planificación y recursos en el Ayuntamiento de Valladolid .En ella manifiesta que Teresa López debió irse al día siguiente de las elecciones porque es criticable; tanto los resultados de Medina, como su actuación ejerciendo de secretaria provincial.

El edil analiza los datos de la jornada electoral y recuerda que se ganaron las elecciones europeas y autonómicas perdiendo las municipales por tanto, asegura, es una cuestión personal. También explica que el grupo socialista en la Diputación no ha mejorado en los últimos cuatro años, es decir, no está mejor el partido, no está mejor la Diputación y perdió la alcaldía; no ha cumplido y por eso cree que debe hacerse a un lado. Además Herrero considera que López está insuficientemente legitimada para ser senadora y no le parece justa esta decisión.