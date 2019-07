La Audiencia de Palencia absuelve a un hombre de un delito de alzamiento de bienes

La Audiencia Provincial de Palencia ha absuelto a un hombre acusado de un delito de insolvencia punible en su modalidad de alzamiento de bienes y para el que el ministerio fiscal solicitaba una pena de 2 años y 6 meses de prisión, además de la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la pena de 18 meses de multa a razón de 15 euros al día con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.Y lo hace basándose en que no aprecia delito al considerar imposible que pudiera cometerlo en el breve período de tiempo en que tuvo conocimiento del embargo de la Seguridad Social y la venta de la parte de la finca, un sólo día.

Los hechos se remontan a enero de 2017 cuando esta persona, sin antecedentes penales, recibe la notificación del embargo de bienes inmuebles, por una deuda contraída con la Seguridad Social de 16.585,84 euros, sobre la tercera parte de un inmueble de la que era titular pro indiviso, realizando entonces un acto de disposición sobre su parte para tratar de impedir el embargo y dificultar el cobro de la deuda por parte de la Seguridad Social. No procede declaración sobre responsabilidad civil al no apreciarse la existencia de delito. No obstante, se acuerda la entrega de la cantidad consignada de 18.940,72 e a la Tesorería General de la Seguridad Social. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso en el TSJCYL.