David de las Heras mantiene su acta de concejal por Ciudadanos Cuéllar

El concejal electo en el Ayuntamiento de Cuéllar por el grupo Ciudadanos, David de las Heras ha comunicado hoy al Consistorio su decisión de seguir como concejal y dejar temporalmente su puesto de trabajo en dicho Ayuntamiento en el que lleva trabajando unos 9 años. "La decisión, no la he tomado a la ligera, mi trabajo en servicios me gusta mucho, pero hay cosas que se podrían mejorar, para dotar a nuestros pueblos de mejores servicios. Esta es una de las múltiples razones que me ha llevado a la política", ha manifestado el edil.

De las Heras comenta que los inicios en este proyecto "no han sido fáciles, traiciones y dimisiones se han sucedido durante este tiempo, unas de personas que tenían interés diferentes a Ciudadanos y otra como la dimisión de Selene que por motivos de la vida, muy a pesar suyo y mío tuvo que dejar la cabeza del partido", expone. El concejal explica que desde que se presentó como candidato por la formación naranja era conocedor de su incompatibilidad entre el trabajo y su labor como concejal. "He de ser sincero y decir que nos veíamos en otro escenario, las cosas no han salido como pensábamos, pero hay que saber analizar la situación, y sacar las cosas buenas para ir mejorando. Nuestro proyecto sigue adelante, con la misma ilusión que en sus inicios y los mismos valores, el trabajo y el sentido común. La vida nos da la oportunidad de seguir creciendo y aprendiendo, para mejorar, y para poder lleva la prosperidad a nuestros pueblos. Dede la oposición seguiremos trabajando para este objetivo común", añade.

Así mismo señala en el comunicado que "en lo personal agradezco a todas la personas que se preocupan por mi, que buscaré un trabajo que sea compatible con el cargo de concejal, y también agradecer a mi mujer y a mi equipo por ayudarme a mantener este compromiso por el pueblo", concluye.