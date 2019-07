Evolució ecològica

L'agricultura tradicional valenciana ha perdut la seua identitat. No és pot entendre que les cadenes de supermercats no conten amb llauradors en les seus juntes directives. No ho dic jo, ho ha dit en la SER el cap de setmana el president del comité d'agricultura ecològica... I ho diu amb la raó que donen les dades. L'agricultura ecològica creix. S'ha convertit en alternativa per als jóvens que no volen saber res de l'agricultura tradicional. És cert que l'extensió de l'agricultura ecològica és encara molt menuda enfront e la tradicional, però no deurien els llauradors de tota la vida deixar de mirar unes dades que deixen clares dos coses: Un, el camp té futur, però i dos, no amb l'actual model.