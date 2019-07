Todo preparado en el COTIF de los dos Mundiales

Vuelve el COTIF, el popular campeonato de fútbol que todos los veranos se disputa en l’Alcúdia. Exactamente desde hace treinta y seis años. Este año arranca el 28 de julio para prolongarse hasta el 8 de agosto, cuando se disputará la gran final que conocerá al sustituto de la selección argentina en el título. El torneo masculino será una vez más un pequeño Mundial de Fútbol en el que se verán las caras algunas de las estrellas más flamantes del fútbol mundial. Y es que por la Ciudad Deportiva Els Arcs de l’Alcúdia ya no pasan futuros astros del fútbol. Eso quedó ya para la historia. Ahora juegan futbolistas consolidados que utilizan el COTIF para relanzar definitivamente sus carreras. Del COTIF pasan muchos a la primera fila del fútbol mundial.

Los ejemplos son inacabables pero en los últimos años se ha ratificado con Mauro Icardi, Lautaro Martínez, Santi Mina, Gonzalo Maroni o Kangin Lee. Para la presente edición no se ha apostado por un cartel rutinario. Selecciones de primer nivel mundial como España, Argentina o Rusia pelearán por el título desde el primer partido. Al COTIF siempre se va a ganar. No existen medias tintas. Sin embargo, también será una ocasión inigualable para conocer los nuevos modelos de fútbol que se están desarrollando en los cinco continentes y de nuevo tendrán protagonismo combinados nacionales de África o Asia. Es el caso de Mauritania o Bahréin. Cinco selecciones que hacen las delicias de los miles de espectadores que siguen el torneo desde el estadio en directo o a través de las múltiples plataformas que consiguen que todos los veranos el COTIF sea un evento internacional. El mejor torneo no oficial del mundo.

Pero no acaba ahí el espectáculo porque el COTIF Cañamás Naranja Fútbol Femenino de este año será un torneo más internacional. Por el césped de Els Arcs pasaron algunos de los mejores equipos de la Liga Iberdrola el año pasado pero a partir de la semana que viene lo harán selecciones nacionales de varios continentes, dejando patente que el campeonato alcudiano no entiende de fronteras. España llegará como una de las favoritas aunque lo hará con su equipo sub-19, ya que el combinado absoluto estaba hasta hace nada disputando el Mundial. Pero no lo tendrá fácil. Enfrente tendrá equipos llenos de ilusión y ambición que seguro darán más de una sorpresa. Para muestra, un botón. Se medirá a una emergente Bolivia, el milagro del fútbol que supone el desarrollo del deporte en Mauritania, una desconocida y por ello exótica e interesante Guinea Ecuatorial y a India, que repite en esta edición después de dejar muy buenas sensaciones el año pasado.

Paralelamente a los dos campeonatos se disputará en la Ciudad Deportiva Els Arcs de l’Alcúdia (con varios campos de primer nivel alrededor del estadio) el COTIF Promesas Istobal, que reunirá a casi mil niños tras duplicar el campeonato alevín, en el que participarán veinticuatro equipos entre los que se encuentran el Valencia, Villarreal, Sevilla o la selección nacional de Guinea Ecuatorial. También se verán las caras doce equipos en la categoría benjamín y doce conjuntos más en la categoría prebenjamín.

