El entorno de Gibralfaro no es el único lugar reconvertido en un hogar improvisado para los 'sin techo' en Málaga capital. El Paseo del Parque y los Jardines de Puerta Oscura, además de otros parques infantiles del entorno, también son utilizados como refugio para quienes carecen de una vivienda. Una situación que solo se ve interrumpida por unas horas con la presencia policial, pero vuelve a producirse cuando cae la noche.

Las acampadas nocturnas son frecuentes y en ocasiones se extienden hasta casi el mediodía; una circunstancia que causa malestar entre vecinos y viandantes que critican la imagen que se proyecta del centro de la ciudad. Carmen Amador es propietaria de un kiosco en el Paseo del Parque de Málaga y denuncia que la estancia de los indigentes se viene produciendo desde hace años, algo que solo se reduce durante semanas clave del año como la Feria de agosto, Semana Santa o el Festival de Cine, momentos en los que esas zonas son frecuentadas por numerosas personas. Según han relatada a la Cadena SER, además de usar el espacio público "como si fuera su casa" para pasar la noche, hacer de comer y dormir, también son conflictivos ya que en algunas ocasiones asaltan a los turistas: "Ahí se lavan, se asean, hacen sus necesidades y todo".

Algunos 'sin techo' duermen durante la mañana en un parque cercano a la Aduana / Anabel Niño

Cristóbal Espada es otro vendedor ambulante y relata cómo los 'sin techo' llegan a medianoche, se instalan con colchones y tiendas de campaña y permanecen durante toda la madrugada hasta que son desalojados al día siguiente. Detalla que hay casos en los que la estancia se prolonga durante dos o tres días sin que nadie intervenga para desalojarlos: "Yo llego sobre las doce de la mañana y suelen estar instalados, pasan todo el día aquí y no se van hasta la jornada siguiente", explica Espada.

La SER ha podido hablar con algunos de estos indigentes. Hafid es marroquí y lleva casi un año durmiendo a la intemperie en Málaga capital tras tener que abandonar una habitación compartida por no poder hacer frente al pago. Su familia desconoce cuál es la situación que atraviesa y él dice que es incapaz de contárselo por vergüenza y porque no sabe "qué pensarán" de él. Rodeado de algunas pertenencias personales, y con un banco como colchón, asegura que cada día lo afronta con la inquietud de no saber si podrá conseguir algo de dinero para comer. Pide limosnas o hace de "aparcacoches" para coger alguna moneda: "Uno se mueve, me busco un par de euros para intentar comprar un bocadillo y poder comer algo" afirma a los micrófonos de la SER.

Hafid se prepara para dormir en un banco del Paseo del Parque / Toni Asenjo

Otro caso es el de Brahim, de 52 años y procedente de Marruecos. Llegó a Málaga a finales del pasado mes de junio tras haber recorrido unos 300 kilómetros a pie, camino que inició desde Madrid, donde también había pasado bastante tiempo en la calle tras perder su empleo en la construcción allá por 2008. Solo la caridad de una persona la permitió coger un autobús que le trajo hasta Málaga, y desde entonces no recibe ninguna ayuda: "Mi familia no me quiere, no le miento. Estoy diciendo la verdad, ya no me quedan amigos", relata Brahim.