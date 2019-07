Lolo: "Tanto el club como yo queremos estar aquí"

Con tan solo dos caras nuevas en la pretemporada del Real Oviedo (Sangalli y Javi Fernández), muchos de los focos de estas semanas están puestos en los futbolistas que han subido del filial y que buscan asentarse en el primer equipo. Uno de ellos es Lolo González, un caso peculiar el del mediocentro gaditano que ayer cumplió 28 años y la temporada pasada pasó de ser una pieza clave en el Vetusta a salir cedido al Extremadura en el mercado invernal.

Escucha aquí su rueda de prensa íntegra

En Almendralejo, tras esperar varias semanas para que le llegase la oportunidad, al fin Lolo pudo debutar en el fútbol profesional. Y no solo eso, sino que terminó siendo un futbolista fundamental en el conjunto azulgrana para terminar logrando el objetivo de la permanencia.

“Los dos últimos años se me han dado bien o simplemente es porque me han dado la oportunidad. El sueño de todo futbolista es llegar al fútbol profesional. Me llegó la posibilidad un poco más tarde, pero estoy muy agradecido al Oviedo. Tenía ganas de dar el salto a Segunda. Intento ser una esponja y aprender tanto de un niño de 18 años como de un hombre de 35”.

Su regreso a Asturias fue una incógnita durante el verano y su continuidad en el conjunto azul era una incógnita para la presente campaña. “Lo de mi salida se habló en los periódicos, pero tanto el club como yo queremos estar aquí. Estoy contento de estar aquí, tengo contrato y mi intención es quedarme. En mi cabeza solo está Oviedo y Oviedo. Por mí estaría encantado de seguir muchos años”.

“La idea era venir el primer año al filial y el segundo al primero equipo e intentar ganarme la oportunidad que me diesen. La temporada pasada fue un buen año a nivel personal y deportivo, y espero recoger los frutos ahora”, añadió el centrocampista.

Sobre el cambio de categoría sí admitió haber observado una diferencia notable: “El fútbol es más intenso. El salto se nota, los jugadores son más inteligentes y los equipos están mejor trabajados tácticamente. Sigo pensando que en Segunda B también hay futbolistas que pueden jugar en Primera, pero necesitan ese empujón, que alguien confíe en ellos y luego que lo demuestren”

De cara a su nueva etapa en el primer equipo carbayón comentó lo que le pide Sergio Egea dentro del campo: “Le gusta que esté en el doble pivote, de contención, pero también que llegue al área, que creo que se me da bien. Estos últimos años he marcado goles y me siento cómodo llegando al área contraria”.

Por último fue preguntado por su excompañero Javi Hernández una vez que su regreso se ha complicado después de que Zinedine Zidane se lo haya llevado para hacer la pretemporada con el Real Madrid. “Me encantaría que estuviera aquí. Le deseo lo mejor porque es un amigo, que disfrute de este momento porque no es fácil llegar a donde está él”, destacó Lolo.