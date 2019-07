Las víctimas de violencia de género soportan temperaturas de 30ºC en los juzgados de Ponferrada

"Los funcionarios han traído ventiladores, pero el calor sigue siendo insoportable" dice la responsable de UGT Justicia en la provincia, Susana Rivada, quien elevó la primera queja por comunicación telefónica el pasado mes de junio, una advertencia que al no tener contestación ha sido reforzada por una nueva notificación entregada este mismo martes por escrito en el Ministerio de Justicia.

No sólo UGT ha puesto esa reclamación, también se han quejado las víctimas y los letrados, que relatan que durante su presencia en la sala reservada para esperar su entrada en la vista oral o para realizar las declaraciones previas en la UPAD nº5, "el calor es inaguantable". No es la primera vez, señala la sindicalista, "que las víctimas de violencia de género nos advierten que se están mareando". Aunque los propios funcionarios han llevado ventiladores y abanicos, no pueden paliar el calor que en alguna de las dependencias anexas también soportan ellos mismos, unas circunstancias que la propia normativa del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo marca como "situaciones de riesgo de estrés térmico".

El origen de este conflicto, indica Rivada, está en que "sorprendentemente se han olvidado de poner aire acondicionado en dichas dependencias. Pero en invierno, dado que tampoco hay calefacción, el problema será a la inversa y las víctimas pasarán a tener frío".

Las obras suponen una inversión que, a pesar de contar con el beneplácito de la gerencia territorial, debe aprobar el Ministerio por lo que confían en que la presentación del escrito sirva para dar urgencia a esta dotación que consideran indispensable, tanto para preservar las condiciones correctas de atención a las víctimas como para trabajar en términos correctos de seguridad laboral.