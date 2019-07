La policía local de Ponferrada identifica y denuncia a un exhibicionista

Un grupo de jóvenes incluso le persiguió después de encontrarle en un portal de la zona alta y grabó el vídeo que se ha difundido vía twitter en el que el individuo les pide que no denuncien a la policía, "porque me jodéis. No lo volveré a hacer, fue un despiste".

La policía municipal ha identificado al individuo y ha presentado la denuncia de un caso, que de momento, y de atenderse la denuncia, tendrá sanción administrativa puesto que la detención no es posible si no hay menores delante.

Los agentes agradecen la colaboración ciudadana.