Hazlo tú mismo: la ULE abre la puerta a la cultura maker en Ponferrada

Ponferrada inaugura este viernes un curso estival sobre la “Cultura Maker, de la teoría a la práctica” con el objetivo de facilitar el aprendizaje en la fabricación digital y el universo de impresión 3D.

El programa está abierto a todo el mundo interesando en la temática, desde docentes de primaria y secundaria, a estudiantes universitarios, graduados y profesionales que deseen profundizar en la cultura maker. A lo largo de tres días, los participantes asistirán a conferencias, mesas de encuentro y prácticas con la estrategia DIY (Do it yourself) incluyendo actividades como la robótica, electrónica, programación…

El curso está organizado por la Universidad de León y La Fábrica de la Luz y cuenta con la colaboración de la UNED, la Asociación Makers del Bierzo y la FabLab León. Para poder acudir al curso, es necesaria la inscripción en la Unidad de Extensión Universitaria en El Albéitar con un precio de 30 euros y de 20 euros para universitarios y desempleados.