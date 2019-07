Los grupos junteros califican de "inadmisible e ilegal" la oferta de trabajo de los gestores de un centro foral

La oferta de trabajo en la que se buscan "preferentemente chicos" para un empleo realizada por los gestores de un centro foral de menores ha levantado indignación entre los grupos junteros del equipo de Gobierno y de la oposición. En la tertulia de junteros de 'Hoy por Hoy Bilbao', los portavoces forales han calificado de "inadmisible" e "ilegal" el anuncio.

Para la portavoz del EAJ-PNV, Irene Edesa, cree que "los centros de menores son centros conflictivos y sí que se requiere cierta preparación, pero poner que sea chico o chica sí que es poco inclusivo. En todo caso, veremos qué dice la oferta y qué podemos hacer con ello".

El popular Eduardo Andrade arremete contra las políticas de igualdad y de género: "Se quedan en papel mojado cuando ves una oferta de trabajo en la que no se admiten mujeres. Me parece una vergüenza".

Por su pare, la portavoz de Elkarrekin Podemos, Eneritz de Madariaga, sostiene en Radio Bilbao que "esto no tiene ningún sentido y me parece un anacronismo terrible. No debe aparecer en ningún espacio".

Arantza Urkaregi de EH Bildu pone el foco en la legalidad del anuncio: "Esto es ilegal y no se puede sacar ningún anuncio que discrimine a las mujeres".

Por último, el socialista Ekain Rico asegura que "las instituciones implicadas pedirán todas las aclaraciones necesarias y, en caso de que no se soluciona, aplicarán la normativa vigente".