José Antonio González y Fernando Román, presentados

José Antonio González (Puente Genil, 1995) y Fernando Román (Madrid, 1993) han sido presentados, junto a Alfonso Serrano, en la sala de prensa del Córdoba CF. Ambos jugadores han expresado su emoción y las ganas de vestir la blanquiverde.

Fernando Román, que coincidió con Sebas Moyano en el filial ché, ha hablado de la continuidad del canterano cordobesista y afirma que es "un gran compañero pero yo no puedo decidir que se quede. Eso no está en mis manos". El de Madrid ha explicado que en un estadio como El Arcángel "no se puede competir con presión y seguro que devolveremos al Córdoba donde se merece".

Por su parte, José Antonio González ha afirmado que ha sido una negociación muy sencilla y que "tenía ganas de volver y quitarme la espinita de debutar con el primer equipo". El de Puente Genil ha hablado también del partido de este jueves: "debutar con la camiseta blanquiverde en el primer equipo y encima en mi pueblo es lo mejor que podía haber pasado".

En último lugar también ha hablado Alfonso Serrano. El director deportivo califa ha explicado que "la pretemporada es una fase para valorar la calidad de los jugadores" y que "el Córdoba debe pensar en un proyecto a largo plazo".