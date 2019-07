Koné: "El Deportivo atrae a todos los futbolistas"

El delantero costamarfileño Mamadou Koné, nuevo jugador del RC Deportivo, ha asegurado que el club gallego "atrae a todos los futbolistas" y añadió que tanto el grupo que tiene como su entrenador, Juan Antonio Albacete Anquela, y el director deportivo, Carmelo del Pozo, hicieron que se decantase por la opción blanquiazul.

Koné, que fue presentado este martes en la Ciudad Deportiva de Abegondo, llega al Deportivo cedido por el Leganés con una opción de compra.

"Mis objetivos son los del club, tenemos que pelear todos para conseguirlo", comentó el futbolista, que deseó "hacerlo lo mejor posible" esta temporada "para que el club esté donde se merece estar".

Además, pidió que le respeten las lesiones en el Deportivo, que en su carrera no fueron "muchas" pero le "llegaron en momentos inoportunos", para así poder dar "lo mejor" de sí mismo.

Koné recordó que el curso pasado, en el Málaga, solo tuvo "una lesión" y llegó "bien" al tramo final de la temporada, pero "no entraba en el sistema del entrenador", el exdeportivista Víctor Sánchez del Amo.

El futbolista que debutó en España de la mano del Racing de Santander, también vistió la camiseta del Oviedo, donde coincidió con el actual director deportivo blanquiazul, Carmelo del Pozo.

"Desde hace mucho tiempo, Carmelo confía en mí y cuando vino a hablar conmigo me convenció y no dudé ni un segundo en tomar la decisión", sostuvo el futbolista, que no se atrevió a establecer una marca de goles como objetivo.

Tenía otras propuestas para jugar en la temporada 2019/20, pero en el Deportivo encontró razones de peso, además de la presencia del director deportivo.

"Lo primero es que el Deportivo es un club que atrae a todos los futbolistas; y lo segundo, ver que hay un muy buen grupo y también el entrenador. Por todo eso me he decidido venir aquí", sostuvo.

Del Pozo agradeció la colaboración del Leganés para que se cerrara la cesión y, aunque no quiso precisar si incluye compra obligatoria en caso de ascenso, señaló que casi todos los préstamos que incluyan la posibilidad de quedarse al jugador van a estar sujetas a la consecución del ascenso a LaLiga Santander.