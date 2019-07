La ocupación hotelera para este verano rondará el 85-90% en Gandia

La previsión hotelera para este verano, según la patronal, HOSBEC (Asociación Empresarial Hotelera de Benidorm y la Costa Blanca), rondará el 88%. En los mismos números se mueve Gandia, entorno al 85-90%. HOSBEC, además, ha señalado que a pesar de estas cifras de ocupación, "la rentabilidad sigue siendo baja y además va decreciendo".

En Gandia, la patronal hotelera, sin embargo, matiza que si la rentabilidad es más baja ahora es porque hay que competir con otros destinos que hasta este momento tenían problemas "geopolíticos" y ahora no los tienen. Así lo ha manifestado a Radio Gandia SER Luis Rodríguez de Rivera, secretario de la asociación hotelera en Gandia y la Safor, quien añade que "en ningún caso se está perdiendo dinero".

Por cierto que HOSBEC ha manifestado su posición contraria a la liberalización del peaje en la AP-7. Asegura el presidente de la patronal hotelera, Antonio Mayor, que va a perjudicar al turismo de Alicante y especialmente de Benidorm, porque se multiplicará el tráfico y perjudicará a los enlaces con aeropuerto y estación de AVE. Por eso, proponen que en el tramo entre Gandía y San Juan se establezca un bono anual que beneficie a los turistas y residentes.

No se ha mostrado en la misma línea la patronal en la Safor. Luis Rodríguez de Rivera afirma que "no tiene sentido desdoblar la N-332 y liberalizar el peaje". Dice que hay que pensar en los vecinos de todo el año y no en el impacto que pueda tener sobre el turismo en una determinada época del año.