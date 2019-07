El Consell de Formentera estudiará las recomendaciones de la CNMC pero recuerda que no son vinculantes

Desde el Consell de Formentera recuerdan que fue la máxima institución insular quien solicitó el informa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMP) que pone en entredicho el Reglamento de Comercialización de Estancias Turísticas. Dicen que no se trata de un documento vinculante, sino de recomendaciones que el Consell estudiará antes de aprobar definitivamente el Reglamento.

Afirman que la mayoría de observaciones de la CNMP se refieren a la Ley Balear de Turismo, y no al reglamento del Consell que la desarrolla y aclaran que la zonificación y el techo de plazas se establecen a través del Plan Territorial Insular.

A falta de estudiar con detalle el informe, desde la máxima institución insular de Formentera explican que la intención no es prohibir la comercialización de viviendas turísticas en toda la isla, sino hacerlo únicamente en los lugares donde la normativa medioambiental no lo permite y en las zonas puramente residenciales, como los núcleos de Sant Francesc, Ses Bardetes, Sant Ferran y La Mola. Sí se podrá alquilar turísticamente en el resto de la isla mientras se cumplan los requisitos que establece la normativa y no se exceda el techo de plazas.

Desde el Consell recuerdan que la Ley de Turismo es la que establece las limitaciones y requisitos y que el reglamento es una herramienta más para poder regular la comercialización y poder hacerla más acorde a las necesidades de cada isla. En cualquier caso, afirman que se realizará un estudio profundo del informe y se tendrá en cuenta de cara a la aprobación definitiva del reglamento.