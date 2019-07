Ale Revuelta y Riky: "Lucharemos por jugar lo máximo posible"

El Xerez Club Deportivo apura sus movimientos en las últimas horas con el fin de llegar al primer entrenamiento de este miércoles con la plantilla conformada –aunque quedan dos huecos por cubrir según las necesidades que tenga el entrenador- y ha presentado públicamente a sus dos nuevas incorporaciones; Ale Revuelta y Riky. Ambos regresan al club al que ya pertenecieron años atrás.

Ale Revuelta, central zurdo de 19 años que inicia este año su etapa como jugador senior, llega cedido del Cádiz CF Juvenil, donde asegura que “me ofrecieron continuar en el Balón de Cádiz, pero la oportunidad de venir a un histórico como el Xerez CD, donde también jugó mi padre, y además jugar en Tercera, me hicieron decantarme por venir a este club”.

Ale es un central de gran envergadura, corpulento y con buena salida de balón, pero sabe que la competencia en la zaga es alta. “Vamos a tener que competir todos. Vengo con mucha ilusión de jugar lo máximo posible e intentaré dar lomáximo para que el entrenador confíe en mí”. Además, es consciente que el salto a categoría senior es un plus, pero “en División de Honor Juvenil hay mucha exigencia y creo que el salto de una categoría a otra será normal, no pienso que exista mucha diferencia entre ambas”.

El joven jerezano ya se reunió ayer con sus nuevos compañeros y un Juan Carlos Gómez “al que vi con muchas ganas de hacer que nos divirtamos jugando al fútbol”. Ale entiende que la categoría es difícil y “primero hay que asegurar la permanencia, pero nosotros no nos vamos a conformar con eso e iremos partido a partido para conseguir mejores metas”.

El caso de Riky, el cuál compartió vestuario con Ale en otras categorías, es muy parecido al del central. Jugó la pasada campaña en División de Honor Juvenil con el Betis y este año dará el salto a Tercera División con el Xerez CD. “Está claro que la categoría es diferente, pero en el Betis tenemos un gran nivel y creo tampoco es un gran salto. Creo que me incorporaré bien a la Tercera”, asegura Riky.

El joven extremo izquierdo, aunque puede jugar en ambas bandas, se considera “rápido en el uno contra uno, con mucha visión de juego y habilidoso”. Su ídolo es Messi, como el de muchos, pero le gusta su estilo de juego porque se asemeja al suyo, en cuanto a la visión de juego y el uno contra uno se refiere.

Este año la plantilla es joven, pero Riky no cree que eso sea un inconveniente. “La mayoría somos jóvenes pero también hay experiencia y si todos venimos unidos y con muchas ganas conseguiremos muchas cosas”. Y es por esto mismo por lo que no será fácil contar con minutos, debido a la gran competencia que hay, “pero creo que la competencia es buena, porque nos hace subir el nivel. Intentaré luchar cada día para conseguir un puesto en el once”, afirma el ex del Betis.