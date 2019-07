La "operación salida"no respeta ni a Viti

Acompañado del Director General de la entidad Felipe Llamazares y de tan sólo dos jugadores de la primera plantilla, Vicente Romero y Hugo Rodríguez, Viti se despedía del club de toda su vida tras seis temporadas defendiendo la camiseta blanca del equipo de su vida.

Como no podía ser de otra manera las lágrimas fueron protagonistas en su despedida en la que el capitán señalaba que se trataba de una decisión solamente deportiva que el propio José Manuel Aira le había comunicado al comienzo de la pretemporada:” El míster me comunicó al comienzo de la pretemporada que no contaba conmigo. Deseo que sea un hasta luego. Soy culturalista lo he dejado todo por esta camiseta y les deseo lo mejor. Es una situación muy difícil porque yo no me quería ir. Empieza una nueva vida y sólo tengo palabras de agradecimiento para todo el mundo”.

Viti tenía contrato con la Cultural y le ha tocado vivir una situación con la que no contaba al final de la pasada campaña:” Es una situación con la que no contaba pero esto es fútbol. Los entrenadores tienen sus gustos y hay que aceptarlo”. En su despedida Viti también ha querido dejar muy claro que en ningún caso los motivos económicos han sido la causa de su salida del club:” Yo siempre he estado en un nivel medio, bajo en lo que se refiere a emolumentos. Me ha molestado que se hable del tema económico. Los motivos de mi salida se deben a motivos profesionales no económicos”.

No es habitual verle últimamente en comparecencias públicas pero Felipe Llamazares no ha querido dejar sólo al capitán en el día de su despedida. El Director General señalaba:” Yo deseo que la marcha de Viti sea sólo un hasta luego. Las puertas de la Cultural siempre las tendrá abiertas. Su marcha es muy dolorosa”

Falta la confirmación oficial pero el próximo destino de Viti será el UCAM Murcia del grupo III de la Segunda B