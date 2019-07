Otero quiere aglutinar en torno a su ejecutiva a "todas las sensibilidades" del PSOE de Lugo

La recién electa secretaria provincial del PSOE de Lugo, Patricia Otero, se ha comprometido hoy en aglutinar en torno a su ejecutiva a “todas las sensibilidades” del partido en la provincia.

Otero ha avanzado que el objetivo que se marca “para después del congreso”, que se celebrará el sábado en el Hotel Torre de Núñez, es “que salga un partido más unido, más fuerte y más cohesionado”. “Soy la secretaria xeral de todos y todas las militantes de la provincia de Lugo (sobre 1800) con independencia de que el pasado sábado hubo compañeros que apoyaron al otro proyecto, pero yo desde el sábado soy la secretaria de todos”, asume luego de imponerse claramente en las primarias, por más de un 66 por ciento de los votos, al otro aspirante y alcalde de Castroverde, José María Arias.

La también diputada autonómica ha incidido que lo que pretende es “que salga una ejecutiva en la que se vean reflejadas todas las sensibilidades del partido, para que se vean todos representados en este proyecto y nos pongamos a trabajar con ese objetivo que nos marcábamos de ser la primera fuerza política”. “Que el PSdeG sea la primera fuerza política en las autonómicas y conseguir que el PSdeG gobierne la Xunta y Gonzalo Caballero sea el próximo presidente de la Xunta”, se empeña en comprometer.

Finalmente, Patricia Otero “no” le cierra las puertas al alcalde de Castroverde, al que se enfrentó y venció en las primarias del pasado sábado 20 de julio, a formar parte de la ejecutiva que salga a partir del próximo sábado.

Recuerda que ya le ofreció ser el secretario de medio rural y una vicesecretaria xeral pero que éste declino la invitación.

“Yo no cierro la puerta a que Arias forme parte de este proyecto, pero aunque independientemente de que no forme parte de la ejecutiva porque no lo cree conveniente, el mismo dijo que la militancia había hablado de una forma amplia, yo como voy a hacer con todos los alcaldes, alcaldesas, presidente de la diputación, concejales, diputados, portavoces, voy a trabajar día a día y codo a codo con ellos y con Arias también que lleva haciendo un buen papel como alcalde socialista de Castroverde y que también, estoy segura, que va a hacer un gran papel como diputado provincial. Trabajaremos juntos independientemente de que se integre en la ejecutiva”, ha concluido la nueva secretaria provincial de los socialistas lucenses sobre la entrada o no de Arias en la dirección provincial.