Monasterio pide imitar el camino seguido en Murcia con reuniones a tres bandas

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha remitido un nueva versión del documento en el que venía trabajando con la candidata del PP a la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y ha apostado este martes por "imitar el camino que se ha seguido en Murcia", con reuniones a tres bandas, consiguiendo "llegar a un documento común".

Monasterio se ha manifestado en este sentido en declaraciones a los medios en la Asamblea de Madrid después de que Ayuso solicitara ayer al presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, una tercera ronda de conversaciones sobre la viabilidad de la investidura.

"Yo creo que hablando se entiende la gente y que el primer paso tiene que ser que nos sentemos a hablar", ha recalcado Monasterio, quien ha invitado al portavoz de Cs, Ignacio Aguado, a reunirse esta semana "para poder así desbloquear el gobierno de Madrid".

"Murcia es el mejor ejemplo, donde sus compañeros de Ciudadanos han hecho un trabajo del que podemos estar orgullosos todos, Cs, PP y Vox, y que ha demostrado a los españoles que cuando nos sentamos en una mesa todo sale y se desbloquean los gobiernos", ha apostillado.

Monasterio ha revelado que ha tenido contacto en los últimos días con Díaz Ayuso, a la que ha enviado una nueva versión del documento, evolución de las tres condiciones que ya presentaron en su día. "Nos hemos escrito para intentar convocar una reunión, pero no tenemos noticias del señor Aguado", ha precisado la portavoz de Vox, quien ha dicho que ella estaría "encantada" de que la convocaran a una reunión a tres.

En cuanto al documento, ha indicado que es una propuesta sobre la que se puede empezar a trabajar, "que es como se hizo en Murcia", y ha explicado que el documento que presentó ha ido "evolucionando" durante los contactos con Díaz Ayuso y la última versión lo que hace es "matizar" o "formular" la propuesta de manera que "puede ser más próxima al acuerdo de Murcia para que todas las partes estén cómodas".

"Se han hecho, yo creo, que seis versiones, en las que nosotros hemos ido corrigiendo y el PP también y ahora invitamos al señor Aguado a que se sume para que sea un acuerdo a tres, como en Murcia", ha recalcado, al tiempo que ha instado a no poner "líneas rojas" ni "cerrarse solo a un documento".

En este sentido, ha afirmado que "una negociación se trata de flexibilidad y se trata de sentarse a hablar". "Es verdad que el señor Aguado y la señora Díaz Ayuso se reunieron para tener un pacto a dos, en ese pacto no nos invitaron a proponer nada ni a opinar sobre las propuestas", ha apuntado, al tiempo que ha añadido que invitaría a Díaz Ayuso y a Aguado a que "cada vez que se reúnen a espaldas de Vox no sea para crear nuevo sillones, nuevas consejerías".

Monasterio ha lamentado que PP y Cs quieran pasar de nueve consejerías a trece cuando hay un informe de la Airef que advierte de la dificultad de cumplir con los objetivos de estabilidad, y en vez de "dedicar recursos a la sanidad pública, a la educación pública y a la dependencia".

"Nosotros tenemos claro que no vamos a dejar entrar a los socialistas al Gobierno de la Comunidad de Madrid pero también tenemos que intentar no hacer políticas propias de socialistas, que es aumentar el gasto de forma descomunal creando nuevos sillones para colocar a políticos", ha aseverado.

En este sentido, ha dicho que para Vox es "fundamental" acabar con los "chiringuitos" y ha advertido de que ellos "ahora mismo" quieren "estar en la oposición". "No queremos estar en un gobierno que crea más sillones y más gasto público, nosotros somos completamente opuestos a eso, queremos estar en la oposición nunca querríamos estar en un gobierno que crea más consejerías y más gasto para los madrileños, nos da pudor", ha recalcado.

En cuanto, a las petición de Aguado a Vox de que rectifique su posición, Monasterio ha comentado que no cree que eso sea "conciliador" ni "propio de quien quiere entenderse", y ha acusado a Cs de presentarles su acuerdo con PP como un "trágala" que ellos tienen que aceptar, cuando, a su juicio, pueden entrar a "opinar" y "mejorar" las 155 medidas pactadas por PP y Cs, ya que "hay muchas partidas que suponen un aumento de gasto descomunal".

"Aguado no me ha vuelto a ver, me vio una vez en el café secreto, otra vez cuando me pidió los votos para la Presidencia de la Mesa de la Asamblea de Madrid y un día que vino a explicarme el acuerdo al que había llegado con el PP", ha dicho Monasterio.

La portavoz de Vox ha aclarado que no pide "una foto a tres". "Lo único que pido es que nos sentemos a hablar para llegar al acuerdo de Murcia, y todas estas reuniones pueden ser discretísimas", ha manifestado.

"Nosotros estamos aquí esperando, con la mano tendida, para llegar a una reunión, a las reuniones que haga falta los días que haga falta para llegar a una opción como la de Murcia", ha reiterado Monasterio, quien ha invitado a Aguado y Díaz Ayuso a hablar con sus compañeros de Murcia e imitar es procedimiento, "que es sencillo y fácil".

"NO HAY QUE TENER ASQUITOS"

Para Monasterio, "Murcia es el ejemplo de cuando tres partidos se quieren poner a hablar y a desbloquear una situación" y "un buen ejemplo para los españoles, que vean que cuando uno se sienta a la mesa las cosas salen adelante, que no hay que tener asquitos por sentarse con nadie".

En particular, Monasterio ha indicado que en Murcia "se contempla que los padres puedan proteger a sus hijos de determinados contenidos", en referencia a las charlas sobre LGBTIfobia, y ha defendido que "cada uno eduque a sus hijos como quiera y eso es lo que permite el pin parental"

Sobre la posibilidad de nuevas elecciones, la portavoz de Vox ha dicho que va a hacer "todo lo posible para que esa posibilidad no se dé" y ha no ha descartado que pueda haber investidura la semana que viene porque, ha dicho, "tienen capacidad de trabajo". "Pero lo que no se puede hacer es convocar una ronda de consultas sin ni siquiera haberse sentado a hablar", ha recalcado.

Además, Monasterio estaría dispuesta a aceptar la propuesta de Ayuso de que los compromisos de los tres partidos queden recogidos en el diario de sesiones. "No estoy cerrada a solo un modelo de acuerdo, yo creo que tenemos que ser creativos y estoy dispuesta a ser flexible en lo que estén cómodas las tres partes, pero para llegar a ese acuerdo o a esa fórmula tenemos que sentarnos en una mesa y cada uno exponer cuál es su visión", ha reiterado.