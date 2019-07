Cuarto de siglo de un inmenso 'Mar de Músicas'

25 años, un cuarto de siglo, más de dos décadas, se diga como se diga, La Mar de Músicas parece que lleva toda la vida con nosotros, algo así como la banda sonora del verano en la Región de Murcia, es el festival de los festivales, y uno de los eventos culturales más importantes del país.

Tenemos la suerte de poder vivirlo en Cartagena cada año por estas fechas, y hoy lo hemos hecho más nuestro que nunca. Hemos celebrado con una edición especial de Hoy por Hoy Región de Murcia estos veinticinco años de existencia con diferentes protagonistas que nos han ayudado a entender y disfrutar más si cabe, este regalo en forma de música y multiculturalidad que un buen día se le ocurrió al siempre añorado Paco Martín. La caravana de la Radio al Sol tampoco se ha querido perder la jornada inicial del Festival cartagenero que este año está dedicado a nuestros vecinos de Portugal.

Son muchos los protagonistas que han pasado por los micrófonos del set de la Cadena SER instalado a las puertas del Ayuntamiento de Cartagena. Como el artista local Rubén Vistahermosa, más conocido como 'Río Viré', que fue encargado de abrir las actuaciones. "Fue increíble, el escenario fue precioso, yo canté muy bien..." reconocía entre risas antes de ofrecer uno de sus temas para abrir el programa.

Río Viré abre el programa / Cadena SER

La alcaldesa, Ana Belén Castejón, contaba que "afrontamos también esta etapa con mucha ilusión y expectación" cumpliendo esos 25 años "viendo que no sólo estamos cumpliendo las expectativas en cuanto a la calidad. Una programación exquisita, innovando con nuevos emplazamientos, fomentando La Mar de Letras" como esfuerzos por seguir mejorando el Festival.

La alcaldesa, Ana Belén Castejón y la vicealcaldesa, Noelia Arroyo, junto a Miguel Meroño / Cadena SER

La vicealcaldesa, Noelia Arroyo, relataba que se trata de una "ocasión muy especial rindiendo homenaje al alma del Festival, Paco Martín, y al espíritu de Cartagena, que muestra esta imagen tan bonita en todo el mundo" y argumentaba que "hay quienes se guardan sus vacaciones para disfrutar de todo el Festival".

El director de La Mar de Músicas, José Luis Cegarra, hablaba de que esta edición para él es "muy especial, son 25 años, una generación entera que ha pasado" y, entre anécdotas, contaba que "el mejor reconocimiento eran los comentarios positivos que nos llegaban cuando íbamos por la calle".

A la izquierda, José Luís Cegarra / Cadena SER

Tuvimos más música, en este caso, a cargo de la cartagenera afincada en Londres, Mavica, que se encuentra a punto de grabar su segundo EP y que actuará este jueves a las 20:30.

David Martínez, concejal de Cultura de Cartagena, destacaba la instalación en todos los escenarios de un "importante Punto Violeta que estará gestionado por el personal de la concejalía de Igualdad" sin dejar de recomendar a aquellos que no conozcan La Mar de Músicas "que vengan a conocerlo a los conciertos que nos quedan, que la mayoría son gratuitos y los que no tienen entradas muy módicas. Que no esperen al último momento".

Concejal de Cultura, David Martínez / Cadena SER

Uno de los testimonios más emotivos nos los ha ofrecido Lara López, periodista vinculada desde el tercer año del festival, que nos ha recordado la figura del fundador de La Mar de Músicas, que aseguraba que ya entonces "era muy consciente de lo que estaba haciendo Paco Martín. Me da la sensación de que en cualquier momento aparecerá por alguna esquina comentando cualquier cosa divertida del festival. No se cuándo empezaremos a hablar de La Mar de Músicas sin Paco de fondo".

Lara López, periodista vinculada a La Mar de Músicas / Cadena SER

Pero el Festival no se compone sólo de música. Isabel Hernández, directora de la Mar de Letras, recordaba que "lleva 21 ediciones y la idea es acercar la literatura del país invitado que tienen la oportunidad de acercase en este caso, la de Portugal" que supone "un magnífico balcón para asomarse al mundo" de un país que es "un gran desconocido".

Las directoras de la Mar de Letras y Mar Chica, Isabel y Mercedes Hernández / Cadena SER

Otra de sus vertientes es La Mar Chica, "la programación infantil de La Mar de Músicas" como definía su directora, Mercedes Hernández, que se compone de "Talleres infantiles en los que 120 niños entre 6 y 18 años conocen más al país invitado de una forma lúdica".