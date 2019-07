Raúl Navas aligerará el eje de la zaga

La etapa de Raúl Navas en la Real Sociedad está cerca de llegar a su fin. El defensa sevillano apunta a ser el central que salga del primer equipo donostiarra para aligerar el eje de la defensa del conjunto entrenado por Imanol Alguacil. Termina contrato al final de la próxima campaña, en junio de 2020, y todavía no ha firmado la propuesta de renovación hasta 2021 que tiene sobre la mesa desde el mes de junio, antes de irse de vacaciones, tras llegar a un punto de entendimiento con el club donostiarra para ampliar su vinculación. La razón por la que no ha respondido a esa propuesta es porque tiene dudas sobre qué hacer, al considerar que en la Real lo tiene muy complicado para poder jugar con tantos defensas a pesar de que es un jugador del gusto de Alguacil, como quedó demostrado el pasado curso cuando estaba en condiciones de jugar, así que medita seriamente dejar la Real, porque tiene una oferta de Primera division que le atraería bastante y estaría considerando aceptarla.

eL BARÇA PREGUNTA POR JON PACHECO Otro central que es noticia en la Real Sociedad es Jon Pacheco. Se trata de un defensa juvenil que esta temporada subirá para jugar en el filial. Es uno de los jugadores con más proyección de la cantera realista junto a Ander Barrenetxea, y al que se cuida con mucho mimo porque se tiene puestas muchas esperanzas en su progresión. Tanto futuro tiene que el Barça ha puesto sus ojos en navarro y ya ha comenzado conversaciones para intentar ficharlo a pesar de su juventud. El ex jugador, entrenador y director deportivo realista, José Mari Bakero, ahora coordinador de la cantera del Barça, ha hablado ya con su familia y con la propia Real para tratar de cerrar sus fichaje. Pero se ha encontrado con la negativa rotunda del club donostiarra a negociar al remitirse a su cláusula, de 30 millones de euros, cantidad a la que no está dispuesto a llegar el Barça por un jugador tan joven y que no deja de ser todavía un proyecto de buen defensa.

La oferta que tendría Raúl Navas es del recién ascendido Osasuna, que está buscando un central con experiencia para su regreso a Primera, y que ya ha comenzado las negociaciones para conseguir su contratación. No parece que desde el club donostiarra se le vaya a poner excesivas dificultades para que se consume su salida, por lo que la marcha del sevilla parece que va a llegar más tarde que temprano. Es verdad que en la Real se contaba con sus servicios para esta campaña, como demuestra la oferta de renovación que le hizo y que ha estado a punto de firmar; pero al no firmarla y mostrar sus dudas para continuar en San Sebastián, se le tiene que buscar una solución porque no puede seguir sin ampliar su contrato. Y teniendo en cuenta que Febe está obligado a dar salida a algún central, su marcha supondría solucionar un problema que tiene sobre la mesa la Dirección de Fútbol.

Todavía faltan aspectos por determinar de la operación, pero todo hace indicar que se va a llevar a cabo. La Real no puede exigir demasiado por un central de 31 años que está en su último año de contrato, por lo que para lograr cerrar la salida de Navas a Osasuna tendrá que poner facilidades, como darle la carta de libertad ahorrándose su ficha, aunque perdería a uno de sus centrales más experimentados de la plantilla y uno de los defensas en los que más confiaba Alguacil. La entidad navarra hizo la oferta al agente de Navas y también se puso en contacto con la Real, que después de valorar los diferentes casos que tiene en defensa, no ve con malos ojos esta operación.

El sevillano llegó a la Real en 2015 procedente del Eibar, con el que tocó la gloria con dos ascensos consecutivos hasta llegar a Primera; y tras superar un calvario con las lesiones, empezó a tener continuidad, especialmente en las dos ultimas campañas, ofreciendo un gran nivel. Se marcha tras disputar 70 partidos y marcar dos goles como jugador txuri-urdin. Si todo va según lo previsto, jugará en Osasuna a partir de la próxima temporada, después de no firmar su renovación en la Real por un curso más. La entidad navarra le ofrecería más opciones de jugar, también un contrato más largo y además estaría cerca de San Sebastián, donde ha establecido su residencia al haber sido padre recientemente. Su salida impediría la salida de Diego Llorente, que tenía opciones de marcharse a la Premier; y de Hector Moreno, que podría seguir hasta enero, cuando podría firmar por un club de la MSL. Eso daría tiempo de maduración a Le Normand, que también había recibido el interés por parte de Osasuna; Modibo Sagnan.