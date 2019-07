La Segoviana presenta a Viti y Javier Borrego

La Segoviana ha presentado las dos primeras incorporaciones con vistas a la próxima temporada. Víctor Martín «Viti» es un central rápido, con salida de balón y eficaz al corte. Procede del Atlético Tordesillas y en su presentación ante los medios, «Viti» aseguró que no se había pensado «ni un segundo» el fichar por la Gimnástica. «Me llamaron un lunes y el martes estábamos cerrándolo. Es una oportunidad única para mi», aseguró. Como objetivo individual, «Viti» se plantea «ser importante» en el equipo y en lo global no concibe otra cosa que no sea «jugar el play off y buscar el ascenso».

El salmantino Javier Borrego procede del CD Guijuelo, que ha acordado con la Gimnástica la cesión del jugador por una temporada. «Venir aquí no es un paso atrás, al revés. Es ir a un sitio nuevo, fuera de mi casa en un paso hacia adelante a la búsqueda de minutos y experiencia», dijo. «Quiero jugar un play off y quiero ascender, que nunca lo he hecho», sostuvo Borrego, que pasó del Tordesillas al CD Guijuelo donde la temporada jugó más de una decena de partidos en la Segunda B. El delantero llega con la vitola de goleador y promete «meter más de 16 que fueron los que hice hace dos temporadas en Tordesillas. Creo que veinte goles sería una buena cifra», apostilló.

El club sigue con varias operaciones abiertas para seguir reforzando la plantilla. Un portero, un defensa central y un hombre de ataque son los focos de atención para reforzar el equipo. El presidente de la Gimnástica, Agustín Cuenca, confirmó ante los medios que Quino no continuará en el equipo al no poder compatibilizarlo con su trabajo y que Domingo, a falta de unos pequeños flecos, sí que seguiría un año más como gimnástico.