Tres sanitarios sevillanos tras el primer proyecto que humanizará los cuidados en lesión medular

La humanización de cuidados en las Unidades de Lesión Medular tiene sello sevillano. La doctora Inmaculada García Obrero -médico rehabilitadora- y los profesionales de la Enfermería Ricardo Piñeiro Rojas y Rocío Veras Cosmo de los hospitales Virgen del Rocío y San Juan de Dios del Aljarafe impulsan el proyecto HUMANIZALE. Se trata de una iniciativa sanitaria promovida una treintena de expertos -médicos rehabilitadores, enfermeras especializadas en Lesión Medular y urólogos-, referentes de las Unidades de Lesión Medular de España.

“Existe un gran desconocimiento sobre el valor que aportan las Unidades de Lesión Medular. Nuestro altísimo nivel de especialización es esencial para garantizar la atención integral del lesionado medular y promover la recuperación de estos pacientes.

HUMANIZALE se va a enfocar en la necesidad de tener en cuenta la dignidad de pacientes, cuidadores y profesionales. Al mismo tiempo, va a potenciar la comunicación para dar a conocer las áreas de mejora que son esenciales, por una parte, y a difundir la calidad de la atención y el trabajo que se desarrolla en cada ULM, por otra”, indica la doctora Inmaculada García Obrero, médica rehabilitadora del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

La Unidad de Lesión Medular del Hospital Universitario Virgen del Rocío y del Hospital San Juan de Dios Aljarafe es una unidad compartida de alta especialización que atiende de forma integral a pacientes con lesión medular, con el objetivo de conseguir su rehabilitación. Cada año, pasan 80 pacientes agudos con lesión medular por esta Unidad y son atendidos por un equipo sanitario multidisciplinar de 53 personas compuesto por médicos rehabilitadores, personal de enfermería, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, trabajadores sociales, celadores, así como otras especialidades médicas y quirúrgicas.

Un proyecto que humaniza

HUMANIZALE es una iniciativa a largo plazo con la que se creará la primera Guía de Humanización de Cuidados enfocada en las Unidades de Lesión Medular y que incluirá diversas acciones de comunicación para acercar la actividad de las ULMs a las instituciones sanitarias, la sociedad, los centros hospitalarios y a otras áreas de la atención sanitaria, como Atención Primaria. “La humanización de los cuidados es una corriente sanitaria fundamental que debemos incorporar en todas las áreas del sistema sanitario, comenzando por las Unidades de Lesión Medular”,comenta la enfermera del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, Rocío Veras Cosmo.

“Esta filosofía pone al paciente en el centro de los cuidados y tiene en cuenta sus necesidades emocionales, además de sus necesidades de curación físicas. Se trata de un cambio de modelo en la atención sanitaria que pasa de una visión paternalista a una atención participativa e integradora”, añade Ricardo Piñeiro Rojas, enfermero del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Este proyecto está promovido por EVEN, el panel de expertos en Vejiga Neurógena creado por Hollister, y se desarrollará en colaboración con el Proyecto HU-CI, creadores e impulsores en España e Iberoamérica del movimiento de humanización de cuidados. “Desde Hollister hemos querido dar todo el respaldo a esta propuesta de EVEN, ya que reflexionar e incorporar mejoras para ofrecer una atención más humanizada al paciente con lesión medular garantiza una mayor rehabilitación, no solo a nivel físico, sino también psíquico y emocional”, explica María José Villa, Marketing Manager de Hollister Continencia.

Por su parte, la Dra. En Enfermería además de profesora de Bioética y miembro del Proyecto HU-CI, Tayra Velasco, declara que “desde el proyecto HU-CI siempre es un placer poder impulsar y compartir proyectos que mejoren la humanización de la asistencia sanitaria. Son necesarias acciones específicas que contribuyan a reilusionar a los profesionales sanitarios. También es esencial identificar estrategias de mejora de la atención tanto del paciente como de la familia, adaptando las nuevas realidades, en este caso de las Unidades de Lesión medular, sin perder la esencia del trato humano, pero con una base sólida y científica que permita medir el impacto de las distintas medidas diseñadas que buscan mejor la calidad y la excelencia en la atención sanitaria”.