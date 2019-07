Los clásicos de Sting reúnen a 5.000 personas en Úbeda

Unas 5.000 personas se dieron cita anoche, según la organización, para disfrutar de los grandes éxitos de Sting, canciones que han incrementado la fama del artista durante su trayectoria tanto en solitario como con The Police. Sting actuó en el recinto ferial de Úbeda y cerrando la programación de Festmuve.

"Message in a bottle", "Shape of my heart" o "Every breathe you take" fueron algunos de los temas que el artista interpretó ante el público asistente en un concierto de hora y media de duración, que pone el broche de oro a la primera edición de Festmuve, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Úbeda y 'Amigos de la Música' y que ha traído también a la ciudad a primeras figuras del panorama musical nacional e internacional como Il Divo, Pablo López y Manuel Carrasco.

Propuesta cultural y de ocio ideada gracias a la colaboración público privada para el mes de julio. El de Sting ha sido sin duda uno de los acontecimientos culturales más destacados de este verano en Úbeda.