Los nuevos se van cogiendo al estilo López

El Levante UD disputó su segundo encuentro amistoso de pretemporada con el objetivo de seguir trabajando y perfeccionando aspectos de cara al inicio de la competición liguera. Hernâni se estrenó como goleador con la camiseta levantinista anotando el único tanto del partido que a la postre le dio la victoria al conjunto granota.

Tras las primeras aproximaciones del Real Murcia CF, el Levante UD se hizo con la posesión del esférico y comenzó a inquietar a la defensa y al guardameta rival. Bardhi lo intentó desde el semicírculo del área con un potente lanzamiento que la defensa despejó a córner. Acto seguido, Hernâni llegó hasta línea de fondo y forzó un nuevo saque de esquina y, poco después, Bardhi puso un centro que ni Hernâni ni Coke lograron rematar con acierto en el interior del área. Con el control del balón, los levantinistas buscaban el gol, mientras que los murcianos lo intentaban a la contra por mediación de Rafa Chumbi. La ocasión más clara para los locales llegó en las botas de Josema, quien obligó a Oier a estirarse para desviar su disparo a córner. El conjunto granota reaccionó y volvió a la carga con una falta ejecutada por Bardhi que de nuevo terminó en saque de esquina. Una buena combinación entre Ivi y Hernâni pudo acabar en gol pero la zaga del Real Murcia estuvo atenta para despejar el balón a córner.

Los de Paco López lo intentaban sin éxito pero no bajaban los brazos y la insistencia tuvo su recompensa. A falta de cinco minutos para la conclusión del primer tiempo, una jugada individual de Sergio León acabó en gol gracias al remate de Hernâni. Este tanto sirvió para que el conjunto granota afrontara el tiempo de descanso con ventaja en el marcador, aunque la renta pudo ser mayor gracias a una jugada del portugués por la derecha que, tras su centro, Sergio León envió arriba.

Tras el paso por vestuarios, el Levante UD saltó al terreno de juego con un once nuevo y en los primeros compases Roger dispuso de una ocasión para agrandar distancias pero su disparo se marchó desviado. Prcic también lo intentó con un lanzamiento desde el semicírculo del área y Tanis evitó el que pudo ser un gol de bella factura con una estirada que desvió la trayectoria del balón a córner. Los levantinistas dominaban el juego y trabajaban con la mirada puesta en la portería contraria, asociándose y buscando a sus hombres de ataque. El Real Murcia no se dio por vencido y Alberto Toril puso a prueba los reflejos de Cárdenas en un mano a mano que salvó el guardameta y minutos más tarde Meseguer envió el balón al larguero. La réplica llegó con un saque de esquina ejecutado por Campaña que remató Roger y el portero despejó in extremis.

El conjunto granota disputará su próximo encuentro este jueves a las 19 horas ante la UD Almería en las instalaciones de Pinatar Arena.