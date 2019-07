La ampliación del Corredor Atlántico no incluye a Soria

El Corredor Atlántico deja fuera a la provincia de Soria. La ampliación del Corredor hacia el noroeste, con la inclusión en la red básica de los itinerarios entre León y Palencia hacia Asturias y Galicia, queda en manos de las instituciones europeas. El Subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, advierte que si finalmente no se incluye a Soria queda la posibilidad de conectar a través de la Soria Castejón cuyo estudio de viabilidad está bloqueado porque no se ha aprobado el PGE. “Yo confío que en cuanto haya Gobierno y se aprueben los presupuestos tengamos ese estudio sobre la mesa para que si no se modifica el trazado, haya esa conexión con el Corredor”, explica Latorre.

El Presidente de FOES y CECALE, Santiago Aparicio, advierte del perjuicio que sufrirá Soria una vez más si no se incluye en los itinerarios de esta red. “Como se las deje fuera son provincias que se van a ver desfavorecidas de todo el transporte de mercancías y va a suponer más despoblación”, señala Aparicio. Todas las provincias de Castilla y León están incluidas excepto Soria, Ávila y Segovia

Puesto que aún no se ha aprobado definitivamente, desde CECALE se seguirá instando al Ministerio de Fomento para que incluya a estas tres provincias en el Corredor Atlántico. Su definición inicial unía Portugal y España al centro de Europa, recorriendo en diagonal Castilla y León desde Fuentes de Oñoro, en Salamanca, hasta Miranda de Ebro, en Burgos. Los trabajos de Castilla y León, junto con Galicia y Asturias, así como del Gobierno de España logró incorporar los ramales ferroviarios hacia los puertos marítimos de La Coruña y Gijón.