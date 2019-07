El Ayuntamiento declarará en ruina el número 18 de la Calle Aguirre

El Ayuntamiento de Soria ha iniciado la tramitación para declarar en ruina un edificio de la Calle Aguirre, el número 18. Es una situación similar a la del edificio de la Plaza Mayor en el que el Consistorio también ha actuado subsidiariamente porque los propietarios no asumían la responsabilidad. El portavoz del equipo de gobierno, Javier Muñoz, insiste en un problema que se repite desde hace tiempo, son edificios con muchos propietarios lo que dificulta la tramitación para el derribo. “Lo que estamos haciendo es ponernos en contacto con los propietarios porque el primer paso es comunicarles el estado de ruina”, ha explicado.

En el caso del edificio de la Plaza Mayor, el Ayuntamiento ha demolido el interior y ha mantenido la fachada. “Hemos tenido que actuar de manera subsidiaria por la peligrosidad que se advertía en los informes de los técnicos”, señala Muñoz.

Actualmente no hay un censo de edificios en ruinas, pero gracias a la ITE, la inspección técnica de edificios que comenzó a ejecutarse el año pasado, se está elaborando un mapa de inmuebles de más de 50 años que permitirá realizar un censo. “Si no pasan la inspección técnica, no podrán realizar obras ni pequeñas actuaciones”, aclara.