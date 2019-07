El mensaje de empoderamiento de una víctima de homofobia: "Visto como me da la gana y soy imparable"

Su nombre es Fermín Martínez. Reside desde hace años en el barrio del Poble Sec de Barcelona, pero durante mucho tiempo trató de evitar, a según qué horas del día, la plaza de las Navas. Hay un grupo de chicos que le hacen la vida imposible cuando le ven; le desprecian y le insultan. Según explica Fernín, "por tener mi pluma gay que es maravillosa, y por vestir como visto".

Hace poco el chico decidió volver a transitar la plazoleta: "Me ha dado igual y me he enfrentado", expone en un vídeo. Según asegura, últimamente le habían dejado en paz, sin embargo, este pasado viernes él y otros dos amigos que le acompañaban fueron agredidos por estos ocho individuos. "Se volvieron locos, empezaron a insultarme", desarrolla.

"Dije: ya basta"

En esta ocasión, en vez de hacer oídos sordos, de agachar la cabeza y marcharse del lugar, Fermín decidió responder a sus insultos. "Me enfrenté a ellos y dije: 'Ya basta. ¿De qué me vas a insultar tú a mí? ¿Por qué?'", relata el joven en el vídeo que subió a su perfil en redes sociales.

"Me enfrenté hasta el final. Que nos terminaron pegando, vamos", explica la víctima mostrando una herida en la cintura, por encima de la cadera, además de lesiones en manos y rodillas.

Tras el ataque de carácter homófobo, Fermín acudió a urgencias y, posteriormente, con el parte de lesiones se personó en comisaria para denunciar a sus agresores. "Después volví a la plaza, al mismo lugar, para ver si estaban. Y estaban allí, pero empezaron a correr", recuerda el chico.

"Si visto así y les 'jode', lo voy a multiplicar por mil"

Lejos de amedrentarse tras la agresión, el joven se muestra orgulloso de sí mismo: "Visto como me da la gana y soy imparable. Esto lo que hace es que yo me venga más arriba. Si visto así y les 'jode', lo voy a multiplicar por mil", asegura en el vídeo. "Sé quienes son y no van a hacer más. Esa es mi intención, es lo que quiero, que pueda pasar todo el mundo por esa plaza maravillosa", indica el chico.

"A ver si nos juntamos todos un poco más y no permitimos estas cosas", pide Fermín.

94 ataques LGTBIfóbicos en estos meses en Cataluña

El Observatorio contra la Homofobia de Catalunya ha atendido a este hombre y asegura que en lo que llevamos de año ya ha habido 94 ataques, entre verbales y físicos, unos cuarenta de ellos en la ciudad de Barcelona.