El Ayuntamiento paraliza la reclamación a la empresa de los uniformes policiales

El Ayuntamiento de Albacete ha suspendido la reclamación a la empresa adjudicataria de los uniformes de la Policía Local hasta que resuelva el proceso penal que de forma paralela se está siguiendo en los juzgados.

La Junta de Gobierno Local aprobó hace unos días aparcar, de forma temporal, el expediente que inició a principios de año, en el que reclama más de 200.000 euros a la empresa adjudicataria, por "las deficiencias detectadas en el contrato del vestuario de la Policía Local. Por las diferencias que existen entre las prendas entregadas y las descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas". El consistorio también reclama a la empresa los 3.800 euros del informe pericial que realizó para cuantificar estas diferencias.

Recordamos que la Fiscalía Provincial decretó la investigación del asunto, a través de diligencias previas, que está investigando el Juzgado de Instrucción 2 de Albacete. El informe aprobado en la Junta de Gobierno Local recomendaba al Ayuntamiento personarse en estas actuaciones penales en calidad de parte perjudicada, por "si se produce la apertura de juicio oral y existe condena, se restituya los daños ocasionados al Ayuntamiento". Fuentes del equipo de gobierno han explicado a esta redacción que aún no han decidido si se personarán o no como acusación particular en esta causa.