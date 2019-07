'Lo primero, nosotros'

Hoy miércoles 24 de julio, celebramos el Día Internacional del Autocuidado. En una sociedad egoísta y hedonista como la nuestra, tener una jornada dedicada a este tema o hacer un comentario sobre lo mismo, puede resultar un tanto narcisista, pero nada de eso, si no somos los primeros en estar en condiciones, difícilmente podremos plantearnos ayudar a los demás.

Por eso, en esta firma de final de temporada, cuando nos encontramos en pleno verano, sorteando como podemos los calores, las algas invasoras, las medusas, cuando aparecen, y algunos políticos que no paran de decirnos chorradas, que disfrazan de solemnidades., hemos de reafirmar nuestro cuidado como objetivo prioritario.

Si nos encontramos bien, transmitiremos bienestar. Sin ser pedantes, petulantes o presumidos, con humildad, hemos de reconocer nuestros logros. ¿Cómo vamos a pedir a los demás que crean en nosotros, qué nos acompañen en nuestros caminos, si no creemos en nosotros mismos?

Un gran amigo, como era el desaparecido Alfonso Perales, gustaba de afirmar que "Cada día tiene su afán", pues cada hora, cada minuto, cada segundo, podemos conseguir avanzar en algo y no hemos de ser cicateros y tacaños y recompensarnos por los logros conseguidos.

Tampoco hemos de ser miserables y no aceptar cumplidos, tan simples y fáciles pronunciar como un ¡Gracias! o ¡Qué bien lo has hecho! Créanme funciona y es baratísimo.

Otra de las cosas a las que nos tenemos que acostumbrar en este gran País que es España es admitir las críticas constructivas, porque nos permiten ser conscientes de nuestros errores, aprender de los demás y crecer como personas ¿Tan difícil es?

De la misma manera que, a veces, somos crueles con los demás , solemos aplicarnos en plan masoquista el mismo castigo a nosotros, sobre lo mal que lo hemos hecho, lo inútiles que somos, y hemos de saber perdonar nuestros errores y fracasos, ya que si lo hacemos con madurez , formarán parte de nuestros aprendizajes.

Y como éste es un lugar en la que los envidiosos abundan, caemos en la tentación de compararnos constantemente con los demás. No malgastemos energías en eso. Cada uno de nosotros somos únicos y singulares, capaces de aportar a la Comunidad nuestro propio sello.

Para los que están de vacaciones y para aquellos que se irán dentro de unos días, un abrazo muy fuerte a todos y todas, y no se olviden de que si no nos cuidamos a nosotros mismos, si no nos queremos, será muy difícil, poder relacionarnos positivamente con quienes nos rodean.

¡Qué pasen felices vacaciones, cuiden de su salud física y mental, y hasta el otoño en qué estaremos de nuevo con vosotros!