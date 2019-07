El Cádiz no fichará un lateral zurdo mientras Brian siga en el club

El culebrón del futuro de Brian Oliván en el Cádiz todavía tiene páginas por escribir. El jugador catalán disfrutó ayer sus primeros minutos de la pretemporada. Fue en el tercer partido de preparación, pero el primero en el que el jugador podía hacerlo. Oliván se incorporó a los entrenamientos más tarde que el resto de sus compañeros, lo hizo con permiso del club, y hasta este último partido el míster no pudo contar con él.

Lo curioso de su participación es que parecía que el jugador no contaba para el entrenador cadista, que ya el pasado verano dijo públicamente que "Brian será mejor sin mí y yo sin él". Luego, incluso en los partidos de pretemporada dejó de contar con él y no formaba parte del equipo ni en los amistosos. Llegó la liga y toda la historia ya conocida. Entradas y salidas en el equipo hasta que de nuevo se asentó en la grada.

Este verano, ni si quiera parecía que se cruzarían por los pasillos de la ciudad deportiva, pero la realidad es que Oliván ya es uno más del plantel de Cervera.

Equipos como el Rayo, Mallorca o Deportivo parecía que estaban interesados en los servicios del jugador, pero tal y como puede adelantar Radio Cádiz, a las oficinas del Cádiz todavía no habría llegado ninguna oferta por el jugador. Esta situación lo convierte en uno de los dos laterales zurdos con los que Cervera tendrá que contar la próxima temporada.

Desde la dirección deportiva no tienen la intención de firmar a un nuevo lateral hasta encontrarle salida a Brian. A día de hoy el club no cuenta con ofertas, pero el mercado casi que acaba de empezar, por eso, como con cualquier posición, siempre se rastrea y se está atento a cualquier posibilidad que el mercado plantee, pero la intención es contar con Brian en caso de que no salga del equipo.