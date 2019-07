The Music Republic confirma que ha llegado a un acuerdo para comprar el FIB

La empresa promotora The Music Republic, que organiza el festival Arenal Sound, ha confirmado el acuerdo alcanzado con los actuales propietarios del Festival Internacional de Benicàssim para la "toma de control y gestión del festival en años sucesivos" y han indicado que su intención es "mantener su esencia y posicionarlo de nuevo en lo más alto del panorama internacional".



Así lo ha comunicado la empresa The Music Republic en un comunicado después de que le hayan comunicado esta decisión a la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués con quien se han reunido junto a miembros de la dirección del FIB.



The Music Repubic cuenta con 10 años de experiencia en el sector musical, gestiona eventos que van desde los grandes festivales (Arenal Sound, Viña Rock, Festival de les Arts, Granada Sound, Interestelar Sevilla y Madrid Salvaje) hasta giras de conciertos de artistas.



La promotora ha asegurado ser conocedora de "la gran historia que precede al FIB, con 25 ediciones a sus espaldas y un largo recorrido que lo han convertido en una marca reconocida a nivel mundial".



El objetivo de la promotora, han sostenido, "no es otro que mantener su esencia y fortalecer la confianza del público para posicionar de nuevo a FIB en lo más alto del panorama internacional en cuanto al cartel artístico y mejorar los estándares de calidad cuidando cada detalle al máximo".



La noticia de la posible compra del FIB por parte de The Music Republic saltó apenas concluyó la presente edición, que se celebró del 18 al 21 de julio en el recinto de conciertos de Benicàssim para celebrar su 25 aniversario, en la que se sufrió una importante pérdida de público, con 50 000 espectadores menos (pasando de los más de 160 000 en 2018 a los 114 000 de 2019).



El Ayuntamiento de Benicàssim afirmó ayer que exigiría unos "estándares" altos a la empresa The Music Republic, a la que exigiría el cumplimiento de unos condicionamientos para la organización del festival en aspectos como limpieza, seguridad y organización.



David y Toño Sánchez, los hermanos al frente de The Music Republic, han estado visitando la última edición del FIB y no sólo charlaban en la zona VIP con representantes de la cita benicense sino que disfrutaron de varios conciertos entre el público, en los que se les vio hacer fotos y vídeos.



El que ha sido director del FIB desde 2013 a la actualidad, Melvin Benn, por su parte, solo se dejó ver fugazmente en la zona VIP el sábado a primera hora con semblante serio y no participó el domingo en la tradicional rueda de prensa que tiene lugar en cada edición, porque ésta no se celebró.



Este hecho levantó ya suspicacias entre las docenas de periodistas que cubren el festival, que además vieron que el comunicado de balance llegaba cerca de las dos de la madrugada, aunque había sido anunciado para el mediodía.

