Mariano Hernández gana la censura a Lady Barreto y se convierte en presidente del Cabildo de La Palma

Mariano Hernández Zapata ha sido proclamado este miércoles presidente del Cabildo de La Palma tras lograr que saliera adelante la moción de censura -la cuarta en la historia de la Institución- contra la hasta ahora presidenta insular, la nacionalista Nieves Lady Barreto, gracias a los doce votos del Partido Popular y del Partido Socialista, logrando así la mayoría absoluta necesaria.

Hernández Zapata se convierte en presidente del Cabildo palmero a pesar de que la dirección nacional del PP hacía efectiva en el día de ayer la resolución adoptada por su Comité Nacional de Derechos y Garantías, decretando la expulsión de sus tres consejeros insulares por promover la moción de censura junto al PSOE, pasando a ser no adscritos. Esta medida no afectaría a Nieves Hernández, Raquel Díaz y Nayra Castro, pues a pesar de que fueron elegidas consejeras bajo las siglas del Partido Popular, no son afiliadas.

Tras resultar proclamado presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata agradeció a todos los que han decidido acompañarle en este acto de "legitimidad democrática" en el que Partido Popular y Partido Socialista han llegado a un acuerdo para "materializar el cambio que la isla necesita" y tras haber vivido unos días "de bastante intensidad y crudeza".

En su intervención, tuvo palabras de agradecimiento para el presidente del Partido Popular de Canarias, Asier Antona, y la presidenta insular, Elena Álvarez, por haber confiado en él y darle la oportunidad de liderar este proyecto en la Institución insular, y sobre todo para el PP de La Palma, del que -dijo- "siempre" ha contado con su "total apoyo" y "ha avalado de forma unánime" la presentación de la moción de censura.

Mariano Hernández Zapata remarcó que afronta la Presidencia con la "ilusión intacta" del primer día en que asumió este "gran" reto porque cree que otra isla "es posible". Y a partir de hoy, afirmó que quiere ser el presidente de "todos los palmeros", quien les represente y se convierta en esa voz "firme y valiente" de defensa para una isla "que crezca y un referente en toda Canarias".

Indicó que el Cabildo de La Palma se ha caracterizado por ser una institución de consenso y trabajo conjunto, y aseguró que en esa línea seguirá confiando porque está convencido de que -según sus palabras- es "más lo que nos une que lo que nos separa y que tenemos mucho que aportar a la isla".

Añadió, además, que el nuevo grupo de gobierno tendrá como principal seña de identidad el diálogo y la búsqueda de acuerdos "de manera incansable" y agregó que cada uno de los 21 consejeros que forman parte de la Corporación insular tendrán las "puertas abiertas" y voz propia para ser "sujetos activos" de la acción de gobierno.

"AMOR PROFUNDO"

Mariano Hernández Zapata admitió que tanto él como sus compañeros de partido han sufrido mucho en lo personal y profesional hasta llegar a este momento, pero hizo hincapié en que el "amor profundo" a la isla y las "ganas" por mejorar la vida de los palmeros les ha llevado a tomar una decisión "valiente" que, está seguro, "merecerá la pena".

También se comprometió a trabajar de manera "incansable" guiado por el interés general y con el convencimiento de que "otra forma de hacer las cosas es posible". Así, su objetivo será convertir al Cabildo en el "punto de unión" de los catorce municipios de La Palma y un "nexo de apoyo" para, entre todos, "dibujar la isla y llenarla de oportunidades", y para que los catorce alcaldes y alcaldesas sientan que son parte de la Corporación insular y protagonistas de las decisiones que aquí se adopten.

Dijo, a su vez, que PP y PSOE han alcanzado un acuerdo de gobierno "sólido", con una base programática "clara" que da estabilidad a la Institución, y formado por dos socios que "han demostrado que saben gobernar juntos" y que, si bien no piensan igual, se respetan "profundamente", estando también plenamente convencido de la "lealtad" de sus socios.

Agregó que los palmeros serán el "eje vertebrador" de las políticas públicas del Cabildo e insistió en que trabajará de manera "incansable" y "codo con codo" para que La Palma "vuelva a brillar con luz propia" y para que sea una isla "que mira al futuro con optimismo e ilusión", marcando una "intensa" agenda de trabajo y garantizando "una máxima dedicación y entrega desde el respeto más profundo".

"Creo en esta isla que quieren todos los palmeros con la que llevamos tiempo soñando, pero para conseguirlo debemos hacerlo todos juntos, ser valientes, creer en nuestras oportunidades, asumir riesgos y luchar para conseguir materializar nuestros proyectos. Este equipo de gobierno está dispuesto a hacerlo, por eso contamos para ello con el mejor respaldo posible para cambiar La Palma", concluyó.

Sobre la moción de censura, afirmó que se justifica ante la carencia de apoyos suficientes para disponer de una amplia mayoría por parte de la presidenta electa, unido a la necesidad de dar estabilidad a un modelo socioeconómico alternativo, capaz de dar a La Palma "el cambio que se merece".

Añadió que durante los últimos 28 años, el PP nunca ha ostentado la Presidencia y dijo estar convencido de que los socios de gobierno tienen el "entusiasmo y la capacidad" de "ser y hacer" el cambio, convirtiéndose "en la bocanada de aire freso que vendrá a aportar ilusión y prosperidad a la isla".

UN INSTRUMENTO EXTRAORDINARIO

Por su parte, la hasta ahora presidenta insular, Nieves Lady Barreto, aclaró que la moción de censura es un instrumento que regula la legislación como un método extraordinario para situaciones en las que se produce un bloqueo de gobierno, y que lo normal es que se presente cuando han pasado meses u años de la gestión de un gobierno y no quince días después de su toma de posesión.

En cuanto a los argumentos de la moción, comentó que han conformado un gobierno de ocho consejeros estable que lleva trabajando desde el "minuto cero" para sacar adelante asuntos "bloqueados" mucho tiempo y planteando proyectos de futuro y que nace de la voluntad que los palmeros decidieron el 26 de mayo, que ha tendido la mano desde el "minuto cero" para llegar a acuerdos, incluso después de que se presentase la moción.

Dijo, además, que no ha participado ni lo hará del "circo político y mediático" que se ha generado después del 26 de mayo en torno a los acuerdos y la necesidad o no de cambio de gobierno, dos meses donde, según afirmó, no ha oído hablar ni al PP, ni al PSOE de proyectos, sino de "intereses personales y políticos".

Quiso terminar disculpándose con todos los ciudadanos por estos dos meses en los que, según sus palabras, "posiblemente hayamos contribuido al descrédito que la sociedad tiene de la gestión de la política y de los acuerdos, de que primamos los intereses personales y políticas por encima de la isla". "Es nuestra responsabilidad remediar y poner remedio a esta situación en la que cada vez son menos los ciudadanos que creen en nosotros", concluyó.

Desde las filas socialistas, Anselmo Pestana admitió que una moción de censura "no es un acontecimiento fácil", pero incidió en que desde la toma de posesión de Nieves Lady Barreto no ha sido posible llegar a acuerdos que den estabilidad a la Institución. También negó que la jurisprudencia diga que la moción de censura es un instrumento para casos extraordinarios y recordó que ha habido casos en los que se han presentado al día siguiente de la toma de posesión. Además, dejó claro que no existe "ningún circo", pues la moción de censura es un mecanismo "normal" que se ponen en manos de los políticos.

Pestana hizo hincapié en que el PSOE dijo que "no iba a esconder la cabeza debajo del ala" y desde "la generosidad, la verdad y la lealtad" han llegado a un acuerdo con el Partido Popular para llevar la política "a lo mejor posible" y trabajar "desde el primer día" para que la isla siga avanzando.