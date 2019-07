El presidente de la Junta inaugura oficialmente el centro de salud de la Avenida de América

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha inaugurado esta mañana el nuevo centro de salud de la Avenida de América. Lo ha hecho rodeado de autoridades entre las que destacan el delegado territorial de la Junta, Antonio Repullo, el consejero de salud y familias, Jesús Aguirre o el alcalde de Córdoba, José María Bellido.

Se trata de unas instalaciones que sustituyen al anterior centro de la Plaza de Colón y que llevan atendiendo ciudadanos unas semanas pero que hoy ponían de largo. Según el presidente autonómico, "se cumple el deseo de los cordobeses y también el de los profesionales, que en la anterior clínica no tenían espacio ni equipamientos suficientes".

Este centro corresponde a casi 22.000 cordobeses y dispone de 36 consultas individuales, 6 consultas dispensarizadas, una consulta de atención no demorable, consultas especializadas para ecografía de alta definición o citología, entre otras comodidades.

Juan Manuel Moreno ha recordado algunas de las partidas planteadas para Sanidad pública en el recién aprobado presupuesto de la Junta: destacan la UCI pediátrica del Reina Sofía, el búnker para el acelerador de electrones donado por la Fundación Amancio Ortega o diversos equipamientos para centros de salud.

"A MÍ NADIE ME HA INVITADO"

No ha estado exenta de polémica la inauguración de la instalación sanitaria. Los parlamentarios andaluces del partido socialista han recriminado al ejecutivo autonómico "no haber sido invitados al acto". Juan Pablo Durán asegura "no encontrar ninguna excusa para esta situación, especialmente cuando se trata de una obra que dejó encaminada el gobierno que presidía Susana Díaz".

Durán se refiere al Estatuto de Autonomía: "los diputados y diputadas merecen todo el respeto y consideración y tendrán un lugar preminente en estas inauguraciones". Asegura el parlamentario "no estar pidiendo una invitación, sino el reconocimiento y el respeto a una herencia recibida que se está apropiando Juanma Moreno".

Esta tensión se ha trasladado a la comparecencia de prensa del presidente que, al ser preguntado por esta situación, ha asegurado "desconocer los detalles de protocolo" pero se ha abanderado como un "defensor de la pluralidad". En ese momento ha saludado a la senadora socialista por córdoba y ex delegada territorial de sanidad, MªÁngeles Luna, que espontáneamente ha respondido "Yo he venido por mi cuenta para felicitar a los cordobeses por esta inauguración, a mí nadie me ha invitado".