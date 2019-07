Gersul busca soluciones para abonar una deuda superior a los 23 millones de euros

La Diputación de León busca soluciones para abonar la deuda de 23 millones de euros más intereses que Gersul debe pagar de manera inminente. El anterior equipo de gobierno no pudo aprobar el presupuesto del consorcio de los residuos, en el borrador figuraba ya una partida destinada a pedir un crédito. Ahora, los nuevos responsables se ven abocados a realizar alguna operación financiera porque 'no hay dinero para hacer frente a la deuda'. El nuevo presidente de la institución, el socialista Eduardo Morán ha estado toda esta mañana de este miércoles empapándose de la gestión de Gersul; absolutamente caótica ha reconocido. A día de hoy 'no se está recaudando', hay problemas con la concesionaria y hay que negociar con los grandes ayuntamientos la situación económica del consorcio. Eduardo Morán confía en que en esta legislatura se pueda poner orden en el asunto.

Es el principal asunto pendiente con el que se ha topado Morán a su llegada a la presidencia de la Diputación. Reconoce que la situación económica de la casa es buena pero quiere que el ciudadano de a pie note que la institución tiene dinero en caja vía inversiones en los pueblos.

Respecto a proyectos en marcha, no cierra la puerta a cambiar el modelo de gestión previsto para los parques de bomberos. Quiere conocer experiencias de otras provincias antes de tomar cualquier decisión. Tampoco descarta que en esta legislatura una empresa privada pueda entrar en la gestión de las estaciones de esquí para mejorar sus cifras económicas y hacerlas menos deficitarias.

En las instalaciones lacianiegas le preocupa la posibilidad de perder alguna de las ayudas ya concedidas por la falta de actuaciones. Ambas también deben evitar generar deuda.

Morán no se olvida tampoco de su cargo como alcalde de Camponaraya, una tarea a la que se dedica diariamente, pero para la que cuenta con un gran equipo de manera que su idea es cumplir con todo su programa de campaña electoral mientras ejerce como presidente de la Diputación provincial.

En cuanto al aeropuerto, plantea un impulso al tráfico aéreo de mercancías pero también anuncia que peleará porque las instalaciones de La Virgen del Camino tengan nuevas conexiones regulares más allá de los vuelos de verano. Eso sí, no es partidario de subvencionar los vuelos de manera continuada.

De manera inminente tiene en la agenda reunirse con el consejero de Fomento y Medio Ambiente para abordar la llegada de internet de alta calidad a todos los pueblos de la provincia. Solicitará también encuentros con la consejería de Asuntos Sociales y Hacienda para abordar las competencias impropias. Recuerda Morán que cada año se gastan 15 millones de euros en hacerse cargo de los servicios sociales, lo que supone 'un claro agravio comparativo con el resto de provincias de la comunidad'.