Se repite el "fracaso" de las rebajas de verano, denuncian los comerciantes gallegos

Se repite el mismo patrón de otros periodos de rebajas, desde la liberalización, y es que los consumidores responden los “dos o tres primeros” días pero “no son las grandes facturaciones” de antes.

El presidente de la Federación Gallega del Comercio, José María Seijas, ha avisado que de nuevo se repite el “fracaso” de las rebajas, en este caso de las de verano.

“Tal y como se esperaba, hubo un poquito los dos o tres primeros días y luego está vendiéndose pero sin las grandes facturaciones que había antiguamente”, ha recalcado Seijas.

El empresario lucense insiste en la necesidad de que nuevamente se vuelvan a regular y que se “fijen unas fechas concretas, hay que volver a la esencia de las rebajas porque ahora mismo empiezan el uno de enero y acaban el 31 de diciembre y es un descontrol para los comerciantes y para los consumidores”, alerta.

Otro aspecto que no ayuda es la no formación de gobierno a nivel nacional, y así ha acreditado Seijas que “esta incertidumbre también afecta a las ventas”. “Cuando no hay una confianza, cuando no hay una seguridad de lo que va a suceder el consumidor se retrae de las compras. Esto nos afecta a todos y parece que va para largo. Con lo que pueda ocurrir que Dios nos pille confesados”, suelta finalmente el presidente de la Federación Gallega del Comercio que una vez más insiste en la necesidad de que se regulen las fechas de las rebajas y se acabe con este “descontrol”.