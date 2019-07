Vicente del Bosque: "Lo que ha hecho el Mallorca es un éxito"

Este miércoles Vicente del Bosque ha comparecido ante los medios cuando ha asistido a su campus de verano en Mallorca. Su objetivo era pasar un rato con los niños, hacerse fotos con ellos y darles una charla motivacional sobre el fútbol.

Entre las preguntas, no ha faltado la opinión sobre el gran trabajo del RCD Mallorca estos dos últimos años: "En dos años ascender dos categorías y llegar a la máxima del fútbol español es un éxito y es que alguien ha hecho un gran trabajo". El buen funcionamiento del equipo, según Del Bosque, se debe mucho a la afición y al entrenador: "No le conozco, pero he visto su trayectoria y ha hecho una labor extraordinaria. Las cosas no pasan por casualidad".

Por la madrugada se ha sabido que Marco Asensio, actual jugador del Real Madrid, ha sufrido una lesión que lo dejará fuera del campo toda la temporada y Vicente del Bosque afirma que "es una pena, principalmente por él, porque era una temporada que se avecinaba muy importante para él y para el club".

Respecto al caso Bale y Zidane, él no está "aquí para opinar de nadie y mucho menos de un entrenador del Real Madrid" pero que "si lo hacen es porque es lo que deben hacer en ese momento".

También ha comentado los actuales mercados de Real Madrid y FC Barcelona: "cuando empiece la temporada lo veremos pero ambos tienen una gran plantilla" y afirma que tienen "hasta un exceso de jugadores". Entre las gestiones de un buen mercado, también se debe saber vender, y Vicente del Bosque lo tiene claro: "El problema no es sólo a quién fiches si no a quién dejas". Neymar está cerca del equipo culé y el ex seleccionador lo califica como "un gran jugador".

No han faltado las preguntas respecto al cambio de seleccionador y Del Bosque cree que "han tomado la decisión más coherente" y que "Robert está preparado". La Selección Española está clasificada para el Europeo y tranquiliza a los aficionados porque "estamos en buenas manos".