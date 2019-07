Los líderes valencianos coinciden en que habrá acuerdo para investir a Sánchez

Los líderes de los partidos valencianos han coincidido, sobre la investidura de Pedro Sánchez, en que este jueves finalmente habrá acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para un Gobierno de coalición.

El 'president' Ximo Puig cree que es "fundamental" que haya un ejecutivo con el que se pueda dialogar para desplegar políticas sociales que permitan "acabar con las desigualdades". Además, ha manifestado que es necesario mirar más allá del partidismo.

Por su parte, la líder de Compromís y vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha recalcado que el candidato no consiguió los votos porque "cuando uno va a una investidura no va a una marcha triunfal" y le ha advertido de que no tendrá el apoyo de su partido si no asume el acuerdo de "mínimos" que le han planteado en defensa de los intereses de los valencianos.

Oltra ha insistido, además, en que se trata de un programa de "mínimos" porque lo que se reclama es un calendario "claro" de la reforma del sistema de financiación y que en los primeros seis meses se presente un borrador.

El vicepresidente segundo de la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau, de Podem, también se ha mostrado convencido de que habrá investidura, pero ha recalcado que Unidas Podemos tendrá que tener atribuciones reales para llevar a cabo las políticas públicas que defiende su partido. Dalmau ha pedido "madurez" para formar un Gobierno de coalición.

Por otra parte, la líder del PP valenciano, Isabel Bonig, tampoco tiene ninguna duda de que Sánchez logrará formar gobierno, algo que, según ella, permitirá al Botànic empezar a trasladar "las demandas de la Comunitat". No obstante, Bonig se ha mostrado preocupada por el apoyo de los nacionalistas y de lo que ella define como "extrema izquierda".