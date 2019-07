Continúan los retrasos para adecuar las bases de las ambulancias 24 horas

Veinticuatro días después de que se cumpliera con la fecha anunciada para la puesta en marcha de los servicios de ambulancias 24 horas en las zonas de Las Navas del Marqués y Ávila Rural, la situación no ha mejorado mucho: los vehículos, como ya contamos, sí están. Pero la adecuación de las bases, de los lugares de trabajo de los empleados de Ambuibérica -la concesionaria del 112- no. Recordamos que la semana pasada debía haberse producido una reunión entre la empresa concesionaria y los trabajadores, pero esta no se celebró. José Ángel Pérez, presidente del comité de empresa, anuncia que se les ha emplazado para un encuentro el próximo 7 de agosto.

Pérez asegura que todo sigue "un poco manga por hombro", que están "muy enfadados" y que alargar esta situación no es una actitud razonable. Y advierte que, si no hay reunión, "esto va a acabar como va a acabar, en los juzgados".