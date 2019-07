El actor conquense Juan Carlos Castillejo en 'Madre Amadísima' en Madrid

El actor conquense Juan Carlos Castillejo interpreta a Alfredito, el único protagonista en la obra de teatro Madre Amadísima que se representa este mes de julio en los Teatros Luchana de Madrid. Este montaje, producido por Salvador Collado y Pablo Rubio de Euroescena, y estrenado el pasado día 5, forma parte de la programación del Orgullo LGTBI. “Es un texto que me atrapó bastante y que ha sido un reto para mí”, nos ha contado Castillejo en SER Cuenca.

Madre Amadísima es un texto de Santiago Escalante (que también dirige a Castillejo en esta nueva versión) estrenado hace 14 años por el actor Ramón Rivero, que fue llevado al cine en la película del mismo título que dirigió Pilar Távora y que ha sido revisado ahora por el propio autor para este nuevo montaje. Cuenta la historia de Alfredito, o Alfredito cuenta su historia de “maricón de pueblo” nacido en los años 50 en un pueblo andaluz donde no encaja ni entre los hombres ni entre las mujeres. Aferrado al cariño y al cuidado de su madre, cuando ella muere él se refugia bajo el manto de una Virgen Negra de la que es camarero y a la que venera con devoción.

Esta obra de teatro es una denuncia de lo difícil que resultaba la vida para las personas homosexuales no hace muchos años, “sobre todo para que los jóvenes sepan cómo era”, dice Castillejo. “Con este espectáculo me he enterado de que en España había campos de concentración para homosexuales en Fuerteventura o en Badajoz. La obra está llegando muy bien a la gente joven, que alucina”.

Cartel de la obra de teatro. / Euroescena-Teatros Luchana

Sobre el personaje, Castillejo destaca esa labor de camarero de la Virgen que realiza Alfredito, “un hombre al que le ha salido todo mal, al que maltrataban en el colegio y su padre en su casa, que nunca ha sido aceptado en el pueblo”. La obra refleja lo difícil de ser homosexual en el medio rural “que entonces era complicado”, apunta Castillejo. “Lo es aún ahora en los tiempos que estamos, pues imagínate entonces”.

Este montaje teatral termina este viernes sus representaciones en los Teatro Luchana de Madrid y está cerrando próximas fechas en otras ciudades españolas.