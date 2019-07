Vuelve Freixanet

El C.F. Fuenlabrada parece tener ya cubiertos los puestos de portero en la plantilla con el regreso de Pol Freixanet. El jugador firma por dos temporadas tras quedar libre el pasado mes de marzo del C.F. Reus Deportiu. De hecho estuvo recuperándose esta temporada de su lesión de rodilla con los servicios médicos del club fuenlabreño y además estuvo durante temporada y media defendiendo la camiseta del Fuenla.

“Supone volver a un club donde he pasado una de las mejores etapas de mi vida. Donde me he sentido muy querido y me siento en deuda con la afición y con el Club. He tomado la decisión de venir aquí para ayudar al club a seguir creciendo y juntos hacer un buen año y hacer algo bonito”, aseguró a la web oficial.

El guardameta de 27 años asegura que está completamente recuperado de la lesión. “Vengo con la motivación de ayudar al equipo con la experiencia que he tenido en LaLiga 1|2|3. Creo que lo principal es estar unidos y esto es uno de mis principios para intentar también ayudar a la gente joven. Quiero aportar lo máximo dentro y fuera del campo para que juntos seamos una gran familia y el club vaya hacia adelante”.